خلف الحبتور: من منح أمريكا حق الهجوم على فنزويلا؟

قال ملياردير من دبي إنه 'مذهول' من الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو يوم السبت، متسائلاً 'من منح هذا الحق' للهجوم على دولة ذات سيادة.
أدلى بهذا التصريح خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور التي تتخذ من دبي مقراً لها، عقب الهجوم الأمريكي على فنزويلا يوم السبت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتقال رئيسها مادورو من العاصمة الفنزويلية وتقديمه للمحاكمة في نيويورك.
شارك رئيس الحبتور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: 'ما الذي يحدث في عالمنا اليوم؟ بأي منطق يمكننا سماع تصريح من ترامب يعلن فيه ببساطة أننا اعتقلنا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسنحكم فنزويلا حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية؟ كيف يمكن أن يتم الاستيلاء على بلد يضم 30 مليون نسمة بقرار وأن يتم تقرير مصير شعب كامل بهذه البساطة؟'
أعلن ترامب يوم السبت أن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا بعد اعتقال مادورو وستستعيد نفط فنزويلا، بحجة أنه يجب استخدامه لتعويض واشنطن عن الإنفاق السابق.
قال خلف الحبتور على منصة التواصل الاجتماعي: 'أنا مذهول! لا أفهم كيف يمكن أن يُقال هذا الكلام علناً، وكأنه أمر عادي. هل أصبحت سيادة الدول مجرد تفصيل؟ هل أصبح من المقبول لطرف واحد أن يقرر من يحكم، ومتى، وكيف، وتحت أي ظروف؟'
'هذا ليس خلافاً سياسياً، ولا نزاعاً دبلوماسياً. هذه مسألة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون سياسية: من منح هذا الحق، ومن سمح بتحويل دولة إلى رهينة؟ ما هو موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة مما حدث؟'
حذر من أن أخطر شيء هو أن هذا الانتهاك للسيادة قد فتح باباً، ولا أحد يعرف إلى أين سيقود العالم.
الملياردير في دبي - الذي يُعرف أيضًا بأنه فاعل خير مشهور - يتحدث بصراحة عن القضايا السياسية والاجتماعية والأخلاقية المحلية والعالمية. كما يستضيف تجمعات بانتظام في دبي لمناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية الراهنة.
في أكتوبر 2025، كتب الحبتور رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي تتضمن اقتراحًا لخطة إعادة إعمار غزة تشمل بناء منازل وتوفير وظائف للناس في غزة.
مؤخرًا، حث الشباب الإماراتيين على الزواج ودعا إلى سن قانون يشجع السكان المحليين على الزواج قبل سن الثلاثين. وأضاف أن الشباب الوطنيين الذين يمتنعون عن الزواج دون عذر مقبول يجب أن "يُحاسبوا"، لأن الأمر يتعلق ببقاء وتماسك المجتمع.