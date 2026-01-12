انتقد الملياردير دبي خلف الحبتور "الترهيب" الأخير من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه لجأ مرارًا إلى "المبالغة ولغة القوة".
بعد عملية عسكرية أمريكية غير مسبوقة "أسرت" الشخصية البارزة في بلد آخر، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أصبحت تصرفات ترامب محور النقاشات الأخيرة حول السياسة العالمية.
بعد وقت قصير من الضربة الأمريكية على فنزويلا، هدد ترامب عدة دول ومناطق أخرى — المكسيك، كولومبيا، كوبا، إيران، وغرينلاند. بالنسبة لمعظم هذه المناطق، ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للرئيس الأمريكي رأي بشأن شؤونها الوطنية.
قال الحبتور إنه بينما قد تبدو "لغة الحرب والتصعيد أكثر شعبية"، فإن السلام هو الخيار الأفضل.
لماذا يسعى إلى خلق عداوات وتوترات في العالم، خاصة مع حلفائه التقليديين، وعلى رأسهم دول الناتو، وهو جزء من هذه الشراكة التي استمرت لعقود؟
وأشار الملياردير دبي إلى الحاجة إلى موقف دبلوماسي إذا كانت لدى الولايات المتحدة "مخاوف مشروعة أو مصالح استراتيجية تحتاج إلى حماية".
إذا تم إعطاء الأولوية للتصعيد والعنف، "كما هو الحال في فنزويلا وأماكن أخرى"، على حساب التفاوض والحوار والعمل المشترك مع الشركاء، فقد "يفتح الأبواب أمام مواجهات عسكرية لا يحتاجها العالم اليوم"، أضاف الحبتور.
قال إن الدول الأوروبية تتحمل "مسؤولية كبيرة للاتحاد والعمل كحاجز منيع" ضد أي تسرع قد يؤدي إلى تصعيد خطير.
وزعم ترامب في وقت سابق أن بلاده "ستدير" فنزويلا، وأن الولايات المتحدة "لا تخشى وجود قوات على الأرض". إن مثل هذه الأساليب التي تستخدم القوة لحل القضايا العالمية لن تخلق الاستقرار، بل ستنتهي "بزرع بذور الصراع في أكثر من منطقة"، قال الحبتور.
كان خلف الحبتور من بين الذين تفاعلوا بقوة عند قيام القوات الأمريكية بالاستيلاء على الزعيم الفنزويلي، متسائلاً كيف تمكنت دولة واحدة من دخول دولة أخرى ذات سيادة بالقوة.
منذ الضربة، أرسل ترامب شركات نفط أمريكية إلى فنزويلا وحذر من أن الزعيمة المؤقتة ديلسي رودريغيز قد تدفع ثمناً أكبر من مادورو "إذا لم تفعل الصواب". وفي الآونة الأخيرة، في 12 يناير، وصف نفسه أيضاً بأنه الرئيس بالنيابة لفنزويلا في منشور على تروث سوشيال.
قال الحبتور إن القوة الحقيقية للزعيم لا تكمن في إشعال الأزمات، بل في "تجنب الانزلاق إلى مواجهات لا غالب فيها"، وإدارة الخلافات، وبناء التوافق. وحث على "التعقل والحكمة وضبط النفس في معالجة القضايا الحساسة".
يُعرف الحبتور، وهو فاعل خير معروف، بمناقشاته المفتوحة حول القضايا الاجتماعية. وحذر رجل الأعمال، الذي يقدم المساعدة بشكل متكرر للمجتمعات التي مزقتها الحروب، من أنه بينما قد لا يكون السلام هو المسار الأسهل، إلا أنه المسار الأكثر أماناً نحو مستقبل مستقر وعادل.