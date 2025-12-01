خلف الحبتور: الخبرة العملية أولاً.. لا نجاح للمهنيين دون ممارسة

دعا رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور إلى تركيز أقوى على التعليم العملي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن العديد من الطلاب يفتقرون إلى الخبرة الميدانية عند دخولهم سوق العمل.

وفي معرض تقديمه لمثال، قال إنه عندما أكمل ابنه دراسته في إدارة الفنادق، طُلب منه العمل في قسم تدبير الغرف — بما في ذلك غسل الأطباق — قبل ترقيته إلى دور وظيفي متوسط.

وشدد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور على ضرورة اكتساب المهنيين مثل المهندسين خبرة عملية كافية قبل الانضمام إلى القوى العاملة للتقدم في مسيرتهم المهنية. وقال الحبتور خلال "لقاء مفتوح" عُقد في المكتب الرئيسي لمجموعة الحبتور: "إذا أردت تعليم شخص الهندسة، سآخذه إلى موقع حيث يمكنه الحصول على الخبرة العملية الحقيقية".

وأضاف: "عندما درس ابني إدارة الفنادق، أشركناه في أدوار تدبير الغرف وغسل الأطباق لتعلمها من البداية، قبل ترقيته إلى دور وظيفي متوسط. المهنيون الذين ليس لديهم خبرة عملية لن ينجحوا".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع صحيفة KT على قنوات واتساب

فتح الأبواب لتدريب الطلاب

توظف مجموعة الحبتور آلاف الأشخاص عبر أقسامها المختلفة، مع اهتمامات تشمل الضيافة، والسيارات، والعقارات، والتعليم، والنشر.

وخلف الحبتور، المعروف بكونه فاعلاً للخير، تبرع بأكثر من 2 مليار درهم للأعمال الخيرية. وفي عام 2023، أطلق برنامج منح دراسية لـ 100 طالبة أفغانية لمتابعة التعليم العالي في جامعات الإمارات، بما في ذلك توفير السكن والتأمين الصحي.

تدعم المجموعة أيضًا العديد من المبادرات الخيرية في التعليم وقطاعات أخرى وتشارك مع المؤسسات التي تتطلب فرص تدريب عملي لطلابها.

وقال خلال "اللقاء المفتوح": "التعليم العملي مهم للغاية. نحن ندرب الطلاب الذين يحتاجون إليه. نفتح الباب لتدريب الطلاب في الهندسة والقانون وما إلى ذلك، في شركاتنا. من المهم تدريبهم، وليس مجرد قراءة الكتب".