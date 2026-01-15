خلف الحبتور: أوروبا "منهكة" اقتصادياً.. وعلى العرب الاعتماد على أنفسهم

قال الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بأنه يتعين على الدول العربية الاعتماد على بعضها البعض بدلاً من الاعتماد على الغرب، معبراً عن شكوكه في أن الغرب قد ينظر إليهم "بلا تقدير أو احترام".

وفي حديثه خلال الفعالية السنوية لـ "مركز الحبتور للأبحاث"، وهو مركز فكري يهدف إلى "تحذير العالم العربي من المخاطر قبل وقوعها"، قال رجل الأعمال الإماراتي إن القادة العرب قد يطلبون الدعم الغربي، لكن لا ينبغي لهم الاعتماد عليه بشكل حصري.

وأضاف: "يجب ألا نعتمد على أي دولة أخرى، لا أوروبا ولا أمريكا ولا غيرهما. يجب أن نعتمد على أنفسنا، ولدينا الأرضية اللازمة لذلك. إن أنظار العالم أجمع تتجه نحونا، وخاصة الغرب؛ لذا يجب أن نكون حاضرين، وداعمين، ومتفهمين، وصادقين وصريحين مع بعضنا البعض".

وحث الحبتور الدول العربية على السير على خطى دولة الإمارات فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة ورواد الأعمال، موضحاً: "أعتقد أننا في الإمارات، على سبيل المثال، نمتلك اقتصاداً أقوى من دول أجنبية كثيرة لعدة أسباب، أبرزها القوانين والتعاون بين رجال الأعمال والحكومة".

وتابع الحبتور: "للأسف، عليّ أن أقول هذا، لكن الواقع هو أن أوروبا منهكة اقتصادياً. نحن في الإمارات بوضع أفضل بكثير منهم، ولهذا السبب ترون أشخاصاً من جميع الجنسيات يعملون معاً".

ووجه نصيحة قائلاً: "المال هو أجمل شيء في العالم، لكن لا تتكبروا، وإلا فإنه سيطير بعيداً".

يُذكر أن قطب الأعمال الإماراتي قد سعى في السابق لفرص استثمارية في سوريا وغزة، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار والتعافي. ويُعرف الحبتور بآرائه الصريحة في القضايا الاجتماعية والسياسية، وكان آخرها انتقاده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب هجماته على فنزويلا.

