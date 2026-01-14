خلف الحبتور..لغتنا العربية في أزمة ووضعها الحالي "خطير"

دعا الملياردير الإماراتي البارز خلف الحبتور المدارس إلى تدريس اللغة العربية «بشكل صحيح»، قائلاً إن عدد الشباب الإماراتي الذين لا يتحدثونها «خطير».
قال الحبتور إن اللغة تتدهور بين الشباب الإماراتي، حتى أنه تذكر كيف أن بعض أحفاده لا يتحدثون اللغة. قال: «اللغة العربية في أزمة». «ينشأ الأطفال وهم يتحدثون الإنجليزية كل يوم. هذا خطير».
كان الملياردير الإماراتي المعروف بصراحته يتحدث في الفعالية السنوية لمركز الحبتور للأبحاث، التي أقيمت في فندق V يوم الأربعاء.
وأضاف الحبتور أنه لا يجب تدريس اللغة الإنجليزية لجميع المواد الدراسية، مشيرًا إلى التاريخ والدين. قال: «اللغة العربية لغة عظيمة. إنها لغة القرآن، لغة يجب أن نفخر بها، وأتمنى أن تستشير وزارة التربية والتعليم الأطراف المعنية».
يأتي تعليقه بعد الإعلان عن توسيع مركز الحبتور للأبحاث، وهو مركز أبحاث تابع لمجموعة الحبتور، يرأسه خلف، ومقره القاهرة. أعلن المركز أنه سيتوسع إلى دبي وسيركز على الابتكار والبحث العلمي.
ويفتخر المركز بكونه مختلفًا عن مراكز الأبحاث الأخرى من خلال نشره لبرنامج «الإنذار المبكر»، الذي يركز على الاتجاهات والتحولات المستقبلية في الأوضاع الجيوسياسية ويحاول تقييم وتوقع المخاطر المحتملة التي قد تواجهها أي دولة.
وعلى الرغم من أن اللغة العربية تفقد مكانتها لدى الكثير من الشباب الإماراتي، وفقاً للحبتور، إلا أن دولة الإمارات تسعى بنشاط لإعادة إحياء حب اللغة من خلال سلسلة من المبادرات.
ومن هذه المبادرات "جائزة محمد بن راشد للغة العربية" التي تكرم الأفراد الذين يدعمون اللغة العربية بطريقة أو بأخرى. ومبادرة أخرى هي "مجلس الشباب للغة العربية" الذي أُطلق في عام 2023 للمساعدة في تعزيز اللغة "بما يتماشى مع احتياجات جيل الشباب".