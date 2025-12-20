خلافات النفقة تنتقل لـ "واتساب".. أم في دبي تواجه تهمة انتهاك الخصوصية والتشهير

تحول تحديث روتيني في مجموعة "واتساب" مدرسية إلى قضية جنائية، بعد اتهام أم في دبي بانتهاك خصوصية طليقها والتشهير به عبر الإنترنت، وفقاً لقضية سلطت النيابة العامة في دبي الضوء عليها عبر منصتها الرسمية على "إنستغرام".

تتمحور الواقعة حول صبي يدعى "مروان"، يبلغ من العمر تسع سنوات ويعيش مع والدته "مرام" بعد انفصالها عن زوجها السابق "لؤي". ولا يزال الزوجان طرفين في قضية نفقة جارية أمام محاكم الأحوال الشخصية؛ حيث تدعي مرام أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن دراسة ابنها واحتياجاته اليومية، معربة عن أملها في صدور حكم قضائي يضمن حقوق طفلها.

وبحسب النيابة العامة، تصاعد التوتر عندما تلقت مرام إشعاراً من مجموعة "واتساب" الخاصة بمدرسة مروان يفيد بإضافة "لؤي" إلى محادثة أولياء الأمور. أثار هذا التحديث استياءها، لكونها تعتقد أنه لا يساهم في نفقات طفلهما ولا يشارك في رعايته.

وبدافع من الإحباط، كتبت مرام رسالة مطولة لجميع أعضاء المجموعة سردت فيها تفاصيل خلافاتها مع لؤي، واتهمته بإهمال واجباته والتقاعس عن إعالة ابنهما مالياً، ثم غادرت المجموعة فور إرسال الرسالة.

بناءً على ذلك، تقدم لؤي ببلاغ لدى السلطات الأمنية، مدعياً أن طليقته شهرت به وانتهكت خصوصيته عبر مشاركة خلافات شخصية أمام حشد من أولياء الأمور وموظفي المدرسة.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، وجهت النيابة العامة لمرام تهمة انتهاك الخصوصية بموجب تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأحالتها إلى محكمة الجنح في دبي للمحاكمة.

وصرحت السلطات أن هذه القضية تعد تذكيراً بالعواقب القانونية المترتبة على إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن عرض النزاعات الشخصية علناً قد يشكل جريمة جنائية، خاصة عندما يمس بسمعة الآخرين. كما حثت النيابة العامة الأزواج المنفصلين على السعي لحل خلافاتهم بالطرق السلمية والحفاظ على الاستقرار العاطفي لأطفالهم، بدلاً من تحويل الصراعات الأسرية إلى مواجهات علنية.