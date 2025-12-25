خفض زمن الرحلات بنسبة 20% عبر اللوحات الإرشادية في دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) أن نظام اللوحات الإرشادية الذكية (DMS) بات يمثل حجر الزاوية في استراتيجيتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع معايير الأمان على طرق الإمارة. وكشفت الهيئة أن الاعتماد على الرسائل الفورية الموجهة للسائقين ساهم بشكل ملموس في خفض زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 20% على المحاور والطرق الرئيسية، مع توفير بيئة قيادة آمنة عبر التنبيه المبكر من المخاطر المحتملة.
وتدير الهيئة حالياً شبكة متطورة تضم 112 لوحة إلكترونية موزعة بدقة على الطرق الحيوية في دبي، حيث ترتبط هذه الشبكة بنظام "iTraffic" المبتكر في مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، مما يعزز من مكانة دبي كواحدة من أذكى مدن العالم التي تسخر التكنولوجيا لخدمة الإنسان وسلامته.
هندسة ذكية لإدارة الأزمات المرورية
وأوضح صلاح المرزوقي، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن النظام يعمل بآلية متطورة تضمن تفادي الحوادث الثانوية؛ حيث يقوم بإنشاء "مناطق تنبيه تتابعية" تبدأ من مسافة كيلومترين قبل موقع الحدث، تتبعها مناطق تنبيه من الازدحام، وصولاً إلى مناطق التوجيه التي ترشد السائقين لمسارات بديلة أقل ازدحاماً.
وأضاف المرزوقي أن هذه اللوحات تعد قناة التواصل المباشرة والأكثر فاعلية مع الجمهور، مشيراً إلى تخصيص 22 لوحة لبث بيانات فورية حول أوقات الرحلات للوجهات الاستراتيجية، مثل مطار دبي الدولي ودبي مارينا، مما يمنح السائقين القدرة على اتخاذ قرارات ذكية ومبنية على معطيات واقعية لحظة بلحظة.
حصاد النصف الأول من 2025: رصد واستجابة
وفي قراءة إحصائية لعمليات النظام خلال النصف الأول من عام 2025، كشف المرزوقي عن بث ما يقارب 17,819 رسالة متنوعة، جاءت تفاصيلها كالتالي:
12,283 رسالة مرتبطة بالحوادث المرورية (في صدارة المهام).
1,038 رسالة تحذيرية عامة.
984 تنبيهاً بالازدحامات المرورية.
905 بلاغات عن أعطال المركبات.
90 رسالة لإغلاق الطرق بالكامل، بالإضافة إلى 2,519 رسالة شملت تحديثات الطقس وأعمال الطرق.
قوة البيانات والذكاء الاصطناعي
يعتمد نجاح نظام (DMS) على التكامل العميق مع حساسات ميدانية متطورة تراقب أحجام السير، وسرعات المركبات، وحالة الطقس. وتقوم منصة "iTraffic" المركزية بمعالجة هذه "البيانات الضخمة" عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوليد خطط استجابة فورية تُنفذ آلياً في الحالات الطارئة مثل الضباب الكثيف أو الأمطار الغزيرة، مما يضمن أعلى مستويات الطمأنينة وراحة البال لمستخدمي الطريق في دبي.