خفض زمن الرحلات بنسبة 20% عبر اللوحات الإرشادية في دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) أن نظام اللوحات الإرشادية الذكية (DMS) بات يمثل حجر الزاوية في استراتيجيتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع معايير الأمان على طرق الإمارة. وكشفت الهيئة أن الاعتماد على الرسائل الفورية الموجهة للسائقين ساهم بشكل ملموس في خفض زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 20% على المحاور والطرق الرئيسية، مع توفير بيئة قيادة آمنة عبر التنبيه المبكر من المخاطر المحتملة.