خفض تلوث الهواء في الإمارات ينقذ 4 آلاف شخص سنوياً

أظهرت دراسة عالمية جديدة تقيس الشمولية الصحية في 40 دولة أن خفض تلوث الهواء إلى مستويات منظمة الصحة العالمية المستهدفة يمكن أن ينقذ حياة ما يقرب من 4000 شخص سنويا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويكشف مؤشر الشمول الصحي، الذي طورته شركة هاليون بالشراكة مع إيكونوميست إمباكت وأطلق هذا الأسبوع في أبو ظبي، أن خفض الجسيمات PM2.5 إلى الحد الموصى به وهو 5 ميكروجرام/م³ لن يمنع آلاف الوفيات فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى مكاسب اقتصادية بقيمة 596 مليون دولار كل عام - حيث ستستفيد الفئات ذات الدخل الأدنى أكثر من غيرها.

قال جيرارد دنليفي، كبير المستشارين في إيكونوميست إمباكت: "يختلف الوضع داخل كل دولة، فهناك مصادر مختلفة لتلوث الهواء. سواءً كان ذلك من خلال استخدام السيارات القديمة على الطرق أو اتخاذ تدابير لالتقاط الجسيمات PM2.5 باستخدام تقنيات صديقة للبيئة للحد منها، فهناك مجموعة من الجوانب المختلفة التي يجب اتخاذها".

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وفقًا للتقرير، تتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا الحدود التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لتلوث الهواء. ورغم الجهود المبذولة للانتقال إلى تقنيات أكثر مراعاةً للبيئة، يرى الخبراء أن هناك حاجة إلى تدخلات أكثر إلحاحًا للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لفترات طويلة للجسيمات الدقيقة.

ارتفاع تكاليف انخفاض مستوى الوعي الصحي

تُسلِّط إحدى النتائج الرئيسية للتقرير الضوء على العبء الاقتصادي الهائل الناجم عن انخفاض مستوى الثقافة الصحية، والذي يرتبط بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية للفرد بمقدار 2.8 مرة. لو نجحت الإمارات في خفض معدل انتشار انخفاض مستوى الثقافة الصحية بنسبة 25% فقط، لكان من المتوقع أن تصل الوفورات الوطنية السنوية إلى 2.3 مليار دولار.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: "يؤكد هذا التقرير ما نعرفه جميعًا. فالعديد من الأمراض والتكاليف الصحية يمكن الوقاية منها بنسبة 100% باتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب وفي أقرب وقت ممكن".

وأوضحت الدكتورة الهاجري أن السلوكيات اليومية البسيطة - مثل نظافة الفم - يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج الصحية على المدى الطويل. "إن تعليم أطفالكم نظافة الأسنان في مرحلة مبكرة جدًا يمكن أن يقيهم من الأمراض المرتبطة بها، ومن الألم، والتغيب عن المدرسة، والعواقب الوخيمة التي لا تقتصر على القطاع الصحي فحسب."

وأشار دانليفي إلى أن العوامل الأساسية وراء ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بين أولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى الثقافة الصحية تشمل الأدوية الموصوفة، وزيارات غرفة الطوارئ، وعدم الالتزام بالعلاج.

وأضاف: "هناك تكاليف إضافية كثيرة. فإذا تدنى مستوى الوعي الصحي لدى الناس، ستطول مدة إقامتهم في المستشفى، ويقل التزامهم بأدويتهم، وسيعانون من مشاكل صحية أخرى. وهذا يؤثر على قدرتهم على العمل".

الإمارات تحتل المرتبة الأولى في التوعية الصحية

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في محور المشاركة المجتمعية والتواصل في السياسات الصحية، وضمن أفضل خمس دول في تجارب الرعاية الصحية التي تركز على الفرد. إلا أنها لم تحرز سوى المركز العاشر في مجال الثقافة الصحية، مما يُبرز استمرار الفجوة بين المشاركة على مستوى السياسات والمعرفة على مستوى السكان.

من منظور التوعية، كنا نبحث عن أدلة على مبادرات تُظهر جهودًا للتواصل مع الناس أينما كانوا، كما أوضح دانليفي. وأضاف: "هناك برامج تستهدف كبار السن، وتثقيف مدرسي حول صحة الفم والسمنة، وجهود لتحسين الوعي الصحي الرقمي".

ووصفت الدكتورة الهاجري نهج المركز الشامل لتعزيز صحة المجتمع، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة. وقالت: "الهدف الحقيقي هو تمكين الأفراد من تحقيق أقصى إمكاناتهم الصحية الممكنة بناءً على تركيبهم الجيني، وبيئتهم المحيطة، وخدمات التوعية والتثقيف المتاحة".

أطلقت أبوظبي بالفعل العديد من المبادرات الهادفة للوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفًا. وقالت: "حملاتنا تستهدف المجتمع بأكمله. لدينا سياسة للمدارس المعززة للصحة، وبرامج للصحة في مكان العمل، وحملات مخصصة للعمال ذوي الياقات الزرقاء".

واستشهدت بالجهود الأخيرة، مثل حملة "الوعي بالحرارة"، التي تُعنى بالمخاطر الموسمية للعمال، ومبادرات الحماية من الضوضاء والسلامة في المرتفعات للعاملين في القطاعات عالية المخاطر. وقالت: "نضع أيضًا اللوائح التنظيمية. لدينا العديد من السياسات التي تُطبّق في أماكن العمل لضمان سلامة وصحة جميع فئات المجتمع".

صحة المرأة: نقطة عمياء مكلفة

كما وجد المؤشر أن 24.3% من النساء في سن الإنجاب في الإمارات يعانين من فقر الدم. ومن شأن تحقيق خفض بنسبة 50% - وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة - أن يوفر للبلاد 336 مليون دولار سنويًا من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية وتحسين الإنتاجية.

قال أردا أرات، المدير العام لـ GNE في هاليون: "هذا هو بالضبط نوع المشكلة التي تتناولها حملتنا "بين يديها". للمرأة دورٌ كبير في إدارة صحة الأسرة، وإن لم يُذكر ذلك دائمًا. يمكننا الاحتفاء بهذا الدور والاستفادة منه أيضًا". وأوضح أرات أن تركيز هاليون ينصب على تمكين الرعاية الذاتية بشكل أفضل من خلال أدوات محو الأمية الرقمية، وتصميم نظام شامل، وزيادة إمكانية الوصول إلى موارد إدارة الألم. وأضاف: "طموحنا هو تمكين 50 مليون شخص سنويًا من تولي مسؤولية صحتهم بأنفسهم".

كما أشار التقرير إلى أن أمراض الجهاز العضلي الهيكلي وهشاشة العظام تُشكلان عبئًا اقتصاديًا مرتفعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما بين النساء بعمر 15 عامًا فأكثر والبالغين بعمر 50 عامًا فأكثر. ويمكن أن يُحقق تحسين الوقاية من هذه الأمراض وإدارتها وفورات سنوية قدرها 160 مليون دولار و170 مليون دولار على التوالي. كما أن خفض كسور الورك بنسبة 30% وكسور العمود الفقري بنسبة 20% وحدهما قد يوفران 62 مليون دولار إضافية سنويًا.

الخطوة التالية؟

تستند الدراسة إلى بيانات جُمعت من أكثر من 42 ألف شخص في 40 دولة، بما في ذلك استطلاعات رأي عبر الإنترنت وأخرى شخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار دانليفي إلى أن دراسة متابعة حول الوعي الصحي قيد المناقشة بين هاليون وإيكونوميست إمباكت للتعمق في العوامل المحفزة المحلية وثغرات السياسات.

قال: "لا توجد قاعدة بيانات عالمية لمحو الأمية الصحية حاليًا، وتقيسها الدول بطرق مختلفة. ما يميزنا هنا هو وجود أداة مسح مشتركة بين جميع الدول الأربعين". وأضاف آرات: "الخطوة التالية هي التعاون. أعتقد أن النوايا التي رأيناها اليوم متوافقة. الآن، يجب أن نتعلم من المعايير ونُحاكي ما تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيقه بالفعل. سنلتقي مع الدكتورة أمنيات ونضع خطة عمل واضحة. هذه هي الفكرة".