خفض السرعة على شارع برأس الخيمة اعتباراً من 17 يناير

أعلنت شرطة رأس الخيمة، اليوم الاثنين، عن تخفيض السرعة على جزء معين من طريق، حيث سيتم خفض حد السرعة من 100 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة على شارع الشيخ محمد بن سالم، من دوار الشيخ محمد بن زايد (الرفاع) إلى دوار جزيرة المرجان، وسيتم تنفيذ التغيير اعتباراً من 17 يناير الجاري، كما سيتم تعديل حد السرعة الرادارية إلى 101 كم/ساعة، بدلاً من 121 كم/ساعة سابقاً.

ويهدف القرار الجديد إلى تقليل فرص وقوع الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة على هذا الشارع الذي يمر بمناطق سكنية وسياحية وتجارية، ويبدأ من دوار الشيخ محمد بن زايد، مروراً بالرفاع والجزيرة الحمراء وميناء العرب، وصولاً إلى منطقة المرجان.