خفض الحد الأقصى للسرعة على شارع الشيخ صقر بن محمد في رأس الخيمة

وأفادت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأن الحد الأقصى للسرعة على شارع الشيخ صقر بن محمد (E18)، في القطاع الممتد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصولاً إلى دوار الخران، قد تم خفضه من 100 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة. وسيدخل الحد الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر المقبل، على أن يتم ضبط الرادارات لتخالف عند سرعة 101 كم/ساعة.