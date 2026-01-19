خفايا الأناقة في "ميدان".. قبعات السباق استثمار يتجاوز الموضة

في يوم السباق، لا تُعد القبعات مجرد إكسسوار عادي أو فكرة ثانوية تضاف إلى الزي. فخلافاً للقبعات التي تُرتدى في مناسبات مختلفة، تستحضر قبعات يوم السباق مستوى مختلفاً من الدراما؛ فهي عادة ما تكون ضخمة ومزخرفة للغاية، وتُعتبر قطعاً فنية قائمة بذاتها — أقرب إلى الأعمال الفنية أو المنحوتات المزينة التي يمكن أن تصبح أبرز ما في السباق.

ويوم الجمعة (23 يناير)، سيستضيف ميدان "جمعة الموضة" (Fashion Friday)، وهو ثاني السباقات الرئيسية ضمن كرنفال دبي لسباق الخيل. وفي الفترة التي تسبق الحدث، سيعرض معرض القبعات التابع لنادي دبي لسباق الخيل إبداعات جميلة صنعها مصممون موهوبون لمن يرغبون في التألق بها خلال "جمعة الموضة".

استثمار يستحق العناء

تتفاوت التكاليف بشكل كبير بناءً على الوقت المستغرق في العمل اليدوي؛ حيث يمكن أن يستغرق صنع قبعة واحدة عدة أيام أو أسابيع، وهو ما ينعكس على السعر. وقالت "بي سميث"، إحدى مصممات القبعات اللواتي تُعرض أعمالهن في كرنفال دبي لسباق الخيل، إن صناعة القبعات الراقية (Couture Millinery)، تماماً مثل أي حرفة يدوية، هي نوع من الاستثمار. وتبدأ أسعار قطعها من 900 درهم وتصل إلى 2200 درهم.

ولصنع قطعة واحدة، تُبذل ساعات طويلة من العمل الماهر، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة المواد عالية الجودة المستخدمة وتعقيد التصميم. وقالت سميث: "يتم تشكيل كل عنصر، وخياطته، ونحته، وصقله يدوياً باستخدام تقنيات استغرق إتقانها سنوات".

