خط ساخن جديد لدعم مرضى التصلب المتعدد في الإمارات

وفي حديثها عن رحلتها، أكدت على أهمية التواصل وتمكين الذات. وقالت: "ما منحني القوة هو اكتشاف الدعم المتاح من خلال الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد والاستماع إلى قصص من آخرين يعيشون مع التصلب المتعدد. إن الشعور بأنني لست وحدي وأن العديد من الأشخاص يعيشون حياة مرضية على الرغم من الإصابة بمرض التصلب المتعدد أمر ملهم حقاً. إن الخط الساخن هو مصدر دعم هام، حيث يوفر الطمأنينة للأفراد والأسر التي تعاني مع هذه الحالة".