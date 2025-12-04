خطوة واحدة لتجديد الجواز وبطاقة الهوية في الإمارات

وفي السابق، كان المقيمون مطالبين بإكمال عمليتي تجديد منفصلتين لكل وثيقة على حدة، مع التعامل مع نماذج مختلفة وإجراءات دفع متعددة. أما الآن، فقد أصبح بالإمكان إتمام العملية بأكملها في معاملة واحدة سلسة، بدءًا من مراجعة وتحديث البيانات الشخصية وحتى تقديم الطلب النهائي.