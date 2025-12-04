خطوة واحدة لتجديد الجواز وبطاقة الهوية في الإمارات

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خدمة جديدة توحد بين تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية في خطوة واحدة، بحيث لم يعد المواطنون بحاجة إلى تجديد كل منهما على حدة أو القلق بشأن اختلاف تاريخ انتهاء الصلاحية بينهما.
تم الإعلان عن هذا التطور الجديد ضمن مبادرة الحكومة الاتحادية "صفر بيروقراطية"، حيث تتيح الخدمة للمواطنين الإماراتيين تجديد الوثيقتين معًا من خلال التطبيق الذكي للهيئة UAEICP، ما يوفر الوقت والجهد من خلال إلغاء الحاجة لتقديم طلبين منفصلين وإتمام إجراءات متكررة.
ووفقًا للإعلان، فإن هذه الخدمة المتكاملة جاءت استجابة مباشرة لملاحظات الجمهور التي جُمعت خلال "معرض صفر بيروقراطية"، حيث تعالج واحدة من أكثر التحديات شيوعًا التي يواجهها السكان عند التعامل مع تواريخ انتهاء مختلفة لجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية.
يضمن النظام الجديد أن تظل هذه الوثائق المهمة متزامنة في مواعيد انتهائها، مما يمنع حالات الالتباس الإداري التي كانت تحدث سابقًا نتيجة الجداول الزمنية المختلفة للتجديد.
وبموجب النظام الجديد، إذا انتهت صلاحية جواز السفر وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية بطاقة الهوية خلال ستة أشهر، فسيُعرض على المواطن خيار تجديد الوثيقتين معًا في صفحة واحدة داخل التطبيق.
وفي السابق، كان المقيمون مطالبين بإكمال عمليتي تجديد منفصلتين لكل وثيقة على حدة، مع التعامل مع نماذج مختلفة وإجراءات دفع متعددة. أما الآن، فقد أصبح بالإمكان إتمام العملية بأكملها في معاملة واحدة سلسة، بدءًا من مراجعة وتحديث البيانات الشخصية وحتى تقديم الطلب النهائي.
يعمل تطبيق الهيئة الإماراتية للهوية والجنسية (UAEICP) كمنصة مركزية تتيح للمواطنين إدارة جوازات السفر ووثائق الهوية لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد.
ويمثل هذا الدمج نقلة نوعية في الخدمات الحكومية الرقمية، إذ يحول تجربة كانت مجزأة في السابق إلى حل متكامل وسهل الاستخدام.
وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تعد تطورا من مجرد تحسين للخدمة إلى حل ذكي شامل، استند بشكل مباشر إلى مقترحات المواطنين.
وتجسد المبادرة التزام حكومة الإمارات بمبدأ "صفر بيروقراطية"، وهو جهد وطني للقضاء على العقبات الإدارية غير الضرورية وخلق بيئة خدمة عامة أكثر كفاءة.