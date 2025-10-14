الخيال حقيقة بدبي: "سند" والروبوتات يغيران وجه التعليم في "جيتكس2025"

في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، يتلاشى الخط الفاصل بين البشر والآلات أكثر من أي وقت مضى، حيث تسير الروبوتات بين البشر بشكل طبيعي.

من الروبوتات البشرية (Humanoids) التي تعلم الأطفال اللغات إلى الروبوتات التي تستطيع الركض والتسلق واستشعار ما يحيط بها، لم يعد مستقبل الأتمتة حبيس المختبرات؛ بل يتجوّل بثقة في قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

ومن بين حشد الإبداعات المستقبلية، برز ابتكار واحد بلمسته الإنسانية: روبوت تعليمي مصمم لفهم طريقة التعلم الفريدة لكل طفل.

تخصيص التعلم في الفصول الدراسية

يجذب ابتكار محلي من مُعلِّمة إماراتية الأنظار في جناح وزارة التربية والتعليم، وهو عبارة عن روبوت يبلغ ارتفاعه متراً واحداً يمكنه تكييف خطط الدروس لتناسب كل طفل في الفصل الدراسي.

قدمت لطيفة الحمادي، نائب المدير الأكاديمي في مدرسة الإيثار (مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي) بأبوظبي، "سند" (Sanad) — وهو مساعد تدريس مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم لمساعدة الطلاب على تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات من خلال خطط مخصصة.

وقالت الحمادي لصحيفة "الخليج تايمز": ""سند" في اللغة العربية يعني من يدعم شخصاً آخر. هذا بالضبط ما يفعله هذا الروبوت – إنه يدعم الطلاب والمعلمين على حد سواء".

وأوضحت أن الروبوت يستخدم نظام توصية لتقديم مواد تعليمية تتناسب مع مستوى مهارة كل طالب. "في فصل يضم 25 إلى 30 طالباً، من الصعب على المعلم تفصيل الدروس للجميع. يحلل الروبوت أداء كل طفل ويعدل الخطة وفقاً لذلك. وهو مخصص بشكل رئيسي لتعليم اللغات للأطفال"، كما قالت.