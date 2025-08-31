خطوة لتعزيز الاستثمارات: الإمارات تدير عمليات مطار العاصمة الباكستانية

يُذكر أن مطار العاصمة، الذي افتُتح في عام 2018، واجه منذ إنشائه العديد من التحديات التشغيلية والمالية. ومن المتوقع أن يسهم انتقال إدارته إلى دولة الإمارات – التي تحتضن بعضاً من أكبر مطارات العالم وأكثرها كفاءة – في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لمطار إسلام آباد الدولي.