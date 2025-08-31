خطوة لتعزيز الاستثمارات: الإمارات تدير عمليات مطار العاصمة الباكستانية

أقرت الحكومة الباكستانية نقل إدارة مطار إسلام آباد الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وترأس الاجتماع معالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، حيث ناقشت لجنة مجلس الوزراء للمعاملات التجارية بين الحكومات مسألة نقل عمليات المطار إلى الجانب الإماراتي.
وشارك في الاجتماع كل من طارق باجوا، وزير البترول والمستشار المعني بالخصخصة، بالإضافة إلى المساعد الخاص لرئيس الوزراء، وعدد من الأمناء الفدراليين وكبار المسؤولين من الوزارات المعنية.
وقررت اللجنة استكمال الترتيبات مع الحكومة الإماراتية من خلال نموذج التعامل الحكومي المباشر (G2G)، وذلك بموجب اتفاقية إطارية لنقل العمليات التشغيلية لمطار إسلام آباد الدولي.
كما ستتولى لجنة تفاوض هذه العملية، برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الخصخصة، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والمالية، والقانون والعدل، والخصخصة.
وتهدف خطوة خصخصة مطار إسلام آباد إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمطار.
يُذكر أن مطار العاصمة، الذي افتُتح في عام 2018، واجه منذ إنشائه العديد من التحديات التشغيلية والمالية. ومن المتوقع أن يسهم انتقال إدارته إلى دولة الإمارات – التي تحتضن بعضاً من أكبر مطارات العالم وأكثرها كفاءة – في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لمطار إسلام آباد الدولي.