خطواتك القانونية عند "الفصل التعسفي" في الإمارات

سؤال: لقد تم إنهاء خدمتي مؤخراً من وظيفتي وأعتقد أن لدي أسباباً للطعن في ذلك باعتباره فصلاً تعسفياً. إذا قررت متابعة هذا الأمر، فما هي الإجراءات المعتادة؟ هل يمكنك إرشادي خلال الخطوات؟
إجابة: بناءً على استفساراتك، يُفترض أنك كنت موظفاً لدى كيان مسجل في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فإن أحكام قانون العمل الإماراتي وقرار مجلس الوزراء والتعديلات اللاحقة تنطبق.
في الإمارات، إذا تم إنهاء خدمة موظف دون سبب وجيه، فقد يُعتبر هذا الإنهاء فصلاً تعسفياً وفقاً للمادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته (الـ“قانون العمل”). في حالة الفصل التعسفي، يجوز للموظف تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) ضد صاحب العمل. بناءً على الشكوى المقدمة من الموظف ضد صاحب العمل، ستحاول وزارة الموارد البشرية والتوطين حل النزاع ودياً بين صاحب العمل والموظف. هذا وفقاً للمادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 09 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل (الـ“قانون العمل المعدل”) الذي يعدل حكم المادة 54 من قانون العمل.
“في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والموظف أو المستفيدين منهما بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يُعرض النزاع على الوزارة للبت فيه. وتتولى الوزارة دراسة هذا الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.”
علاوة على ذلك، في حال عدم تمكن وزارة الموارد البشرية والتوطين من حل النزاع ودياً، ستحيل النزاع إلى المحكمة المختصة في الإمارة التي يقع فيها مقر صاحب العمل، وذلك خلال 14 يوماً تقويمياً من تاريخ تقديم الشكوى من قبل الموظف، وفقاً للمادة 31(2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
“إذا تعذر التسوية الودية، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، مشفوعاً بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.”
ومع ذلك، في حال لم يتجاوز مبلغ النزاع 50,000 درهم إماراتي، فإن وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) لديها صلاحية حل هذه النزاعات ضمن اختصاصها. ويأتي ذلك وفقًا للمادة 1 من قانون العمل المعدل التي تعدل المادة 54 (2) من قانون العمل.
“تختص الوزارة بالفصل في النزاع بقرار في جميع الحالات التي تنطوي على نزاعات لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم (خمسون ألف درهم) أو التي يتعلق نزاعها بفشل أي من الطرفين في الالتزام بقرار تسوية ودية صادر سابقًا عن الوزارة، بغض النظر عن قيمة المطالبة's.”
علاوة على ذلك، يمكن تنفيذ قرار صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، بشأن نزاع لا يتجاوز 50,000 درهم إماراتي، أمام محكمة ذات اختصاص. يجوز لصاحب العمل والموظف تقديم اعتراض أمام المحكمة الابتدائية المختصة، في غضون 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين's. تحدد المحكمة جلسة استماع في غضون 3 أيام عمل وتصدر حكمًا نهائيًا في غضون 30 يوم عمل. بمجرد رفع الدعوى، لا يتم تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين's حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي. ويأتي ذلك وفقًا للمادة 1 من قانون العمل المعدل التي تعدل المادة 54(3) من قانون العمل.
علاوة على ذلك، إذا استمر النزاع، يحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) توجيه صاحب العمل لدفع أجور الموظف's لمدة تصل إلى شهرين. ويأتي ذلك وفقًا للمادة 1 من قانون العمل المعدل التي تعدل المادة 54(5) من قانون العمل، “إذا استمر النزاع، يجوز للوزارة أن تأمر صاحب العمل بدفع أجر الموظف’s لمدة أقصاها (2) شهرين، شريطة أن يكون النزاع قد أدى إلى حجب هذا الدفع وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون’s.”
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) ضد صاحب العمل الخاص بك لإنهاء عملك دون سبب وجيه. ومع ذلك، قد تضطر إلى تقديم أدلة تثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا بطبيعته. قد يحق لك الحصول على تعويض على أساس الإنهاء التعسفي، إذا ثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا، وفقًا للمادة 47(2) من قانون العمل. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تسوية ودية أو كان الأمر الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين غير مرضٍ، يمكنك التفكير في متابعة الأمر من خلال المحكمة المختصة في الإمارات العربية المتحدة التي لديها صلاحية حل المسألة.
القانون المطبق:
1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم 09 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل
3. قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة أعلاه مخصصة للإرشاد العام ولا تشكل استشارة قانونية. يوصى بطلب استشارة قانونية رسمية إذا لزم الأمر.