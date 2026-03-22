خطواتك القانونية عند "الفصل التعسفي" في الإمارات

بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) ضد صاحب العمل الخاص بك لإنهاء عملك دون سبب وجيه. ومع ذلك، قد تضطر إلى تقديم أدلة تثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا بطبيعته. قد يحق لك الحصول على تعويض على أساس الإنهاء التعسفي، إذا ثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا، وفقًا للمادة 47(2) من قانون العمل. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تسوية ودية أو كان الأمر الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين غير مرضٍ، يمكنك التفكير في متابعة الأمر من خلال المحكمة المختصة في الإمارات العربية المتحدة التي لديها صلاحية حل المسألة.