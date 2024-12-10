خطط طموحة لرأس الخيمة: جذب 3.5 مليون سائح سنوياً

وتشمل التوسعة المخطط لها تطوير فنادق جديدة ومعالم جذب عالمية المستوى، مثل أول منتجع ألعاب متكامل في الإمارات العربية المتحدة والذي سيقام على جزيرة المرجان. وقد حصلت شركة تشغيل الفنادق والكازينوهات "وين ريزورتس" (Wynn Resorts) مؤخراً على أول ترخيص لتشغيل الألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر افتتاح المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات في أوائل عام 2027، وسيضيف 1500 مفتاح فندقي و 22 مركز للتسوق ومرافق ترفيهية ومساحات للمؤتمرات إلى رأس الخيمة.