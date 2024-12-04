خطط الدفع المغرية تجذب المشترين إلى ضواحي دبي

وقال جورابو: "يرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى انخفاض الأسعار نسبياً في هذه المناطق والنمو الكبير في الأسعار في المناطق المركزية، مما دفع المزيد من المشترين إلى الاستثمار في مناطق الضواحي. وسجلت ديسكفري جاردنز أعلى زيادة في الأسعار بنسبة 43 في المائة، تليها أبراج بحيرات جميرا ودبي لاند (رمرام) بنسبة 34 في المائة و 28 في المائة على التوالي. وفي الوقت نفسه، سجلت كل من سيتي ووك ودبي هيلز استيت زيادات معتدلة بلغت 12 في المائة"، مضيفاً أن "هذا التحول يسلط الضوء على الطلب المتزايد على فرص الاستثمار القائمة على القيمة في مناطق الضواحي، حيث يتم التسعير للمشترين خارج المناطق المركزية ويبحثون عن بدائل في مواقع الضواحي الخارجية".