خطط الدفع الشهرية: حلول لتخفيف عبء الرسوم المدرسية
بالنسبة للأم العزباء أم أحمد، كان من الصعب عليها أن تدفع رسوم المدرسة كاملة للفصل الدراسي لابنها البالغ من العمر 11 عاماً. لذلك، قامت بالتفاوض وأبرمت اتفاقاً مع مدرسة ابنها في الشارقة على خطة سداد وهي دفع الرسوم شهرياً.
وقالت: "لقد التحق ابني بهذه المدرسة عندما كان في الصف الثاني وهو الآن في الصف السادس. خلال السنوات الأربع الماضية، كانت إدارة المدرسة متفهمة للغاية وسمحوا لي بالاستفادة من خطة سداد مرنة لدفع الرسوم المدرسية، لقد كان ذلك بمثابة أمر منقذ لحياتي".
ومثل أم أحمد، تفاوض العديد من الآباء على خطط سداد مع مؤسساتهم التعليمية لتخفيف العبء المتمثل في دفع رسوم الفصل الدراسي دفعة واحدة. ولجأ آخرون إلى بطاقات الائتمان والعروض المصرفية لتقسيم الدفعة إلى أقساط يسهل تسديدها.
وتتطلب معظم المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة من أولياء الأمور دفع الرسوم المدرسية مع كل فصل دراسي.
وقالت أم أحمد إنها تتبع نفس النمط كل عام، وأضافت: "أقوم بإصدار شيك ربع سنوي تحتفظ به المدرسة كضمان، وأدفع الرسوم المدرسية شهرياً وفي نهاية كل ربع سنة يعود لي الشيك".
ومع ذلك، فإن العديد من المدارس، وخاصة تلك التي تعتمد المنهج الدراسي الهندي، تسمح للآباء بالدفع شهرياً أو مع كل فصل دراسي.
قالت والدة الطالبة "هانا ك". إنها تدفع رسوم ابنتها في الصف الأول شهرياً. وقالت: "ترتاد ابنتي مدرسة "جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية" في دبي، وتمنحني المدرسة خيار الدفع على أساس شهري أو مع كل فصل دراسي. أنا ممتنة لهذا الخيار لأنه لا يثقل كاهلنا بشكل غير ضروري. كما يتمتع الآباء أيضاً بخيار دفع رسوم الحافلات على أساس شهري".
وقال "مانيش خيارا"، وهو أحد أولياء الأمور، إن المدرسة الهندية الثانوية في دبي لديها أيضاً خطة دفع شهرية. وأضاف: "إن المدرسة تطبق خطة دفع شهرية منذ أن كنت أدرس بها في التسعينيات، وهم مازالوا يفعلون ذلك حتى الآن، وابني يدرس فيها الآن".
استخدام بطاقات الائتمان
هناك العديد من العروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي تسمح للآباء بتقسيم مدفوعات الرسوم المدرسية إلى أقساط دون أي فوائد. كما تمنح منصات أخرى مثل "Tabby" و "Payit" خيار الدفع الشهري.
وقالت أم أحمد إن خيارها الأول كان الحصول على بطاقة ائتمانية، لكن وضعها المالي لم يسمح بذلك. وأضافت: "يشترط البنك أن يكون راتب المتقدم للحصول على بطاقة ائتمانية أعلى من 5000 درهم، ولأنني كنت أقيم في سكن الشركة تم خصم بدل السكن من راتبي، وبالتالي كان المبلغ الذي دخل إلى حسابي أقل من 5000 درهم، وتسبب ذلك في رفض طلبي للحصول على بطاقة ائتمان ولهذا السبب توجهت إلى المدرسة".
وقال محمد إقبال، المقيم في الشارقة، إنه حصل على بطاقة ائتمانية لأول مرة في حياته لدفع الرسوم المدرسية. وأضاف: "كنت أدفع الرسوم المدرسية على أساس ربع سنوي لأطفالي الثلاثة، ولكن في العام الماضي واجهت أزمة مالية ولم أتمكن من سداد الدفعة الربع السنوية. توجهت إلى المدرسة للحصول على خطة سداد لكنهم رفضوا التعاون معي، ولهذا اضطررت إلى الحصول على بطاقة ائتمان".
وأضاف محمد إقبال إن خيار بطاقة الائتمان ساعده في تقسيم المبلغ الضخم إلى دفعات يمكنه تسديدها. وقال: "كنت ممتناً للغاية لهذا الخيار لأنني كنت على وشك إخراج أطفالي من المدرسة حيث لم يكن لدي أي وسيلة لدفع رسوم الدراسة".
"مسموح به في ظروف استثنائية"
وأكد متحدث رسمي من إحدى المدارس البريطانية الرائدة في جميرا أن الإدارة سمحت لبعض أولياء الأمور بدفع الرسوم شهرياً في "ظروف استثنائية" عندما كانوا يواجهون صعوبات مالية. وقال: "القاعدة هي أن الرسوم المدرسية يجب أن تُدفع على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يواجه فيها الناس صعوبات مالية ويتوجهون إلى المدرسة. نحن نتفهم ذلك ونتفاوض معهم على خطة سداد. ومع ذلك، هذا ليس شيئاً نعلن عنه لأننا لا نريد أن يتوجه الآباء إلى المدرسة دون سبب قوي".
وفي وقت سابق، قالت والدة أحد الطالبات في الشارقة، "نجهات عباس"، إنها تفاوضت على خطة مع المعهد الذي تدرس فيه ابنتها. وقالت: "مع وجود ثلاثة أطفال يدرسون في الجامعة والمعهد والمدرسة، فإن بدء الفصل الدراسي يشكل دائماً تحدياً بالنسبة لنا". وأضافت: "توجهنا إلى المدرسة والمعهد للتفاوض على خطة سداد ورفضت المدرسة لكن المعهد وافق على ذلك. لقد كان ذلك بمثابة مساعدة كبيرة لنا".