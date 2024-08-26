خطط الدفع الشهرية: حلول لتخفيف عبء الرسوم المدرسية

وأكد متحدث رسمي من إحدى المدارس البريطانية الرائدة في جميرا أن الإدارة سمحت لبعض أولياء الأمور بدفع الرسوم شهرياً في "ظروف استثنائية" عندما كانوا يواجهون صعوبات مالية. وقال: "القاعدة هي أن الرسوم المدرسية يجب أن تُدفع على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يواجه فيها الناس صعوبات مالية ويتوجهون إلى المدرسة. نحن نتفهم ذلك ونتفاوض معهم على خطة سداد. ومع ذلك، هذا ليس شيئاً نعلن عنه لأننا لا نريد أن يتوجه الآباء إلى المدرسة دون سبب قوي".