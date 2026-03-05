خطر وراء العدسة.."البيانات الوصفية" في صورك تكشف مواقع حساسة للمتربصين

وسط التوترات المتزايدة في الخليج جراء الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية المستمرة، يُحث المقيمون والمواطنون في الإمارات على توخي الحذر وتجنب التقاط ومشاركة الصور عبر الإنترنت.

أوضحت عدة سلطات إماراتية أنه بينما قد تبدو مشاركة المحتوى غير ضارة، إلا أنها في أوقات النزاع يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر عن غير قصد. تحتوي الصور ومقاطع الفيديو من مواقع الحوادث على أكثر من مجرد صور مرئية — فهي تحتوي أيضًا على معلومات حساسة يمكن أن تهدد الأمن القومي.

وفقًا لشرطة الفجيرة، يمكن للبيانات الوصفية والإشارات البصرية أن تكشف عن:

المواقع الجغرافية الدقيقة – يمكن للشوارع والمباني والمعالم تحديد الموقع بدقة.

نقاط الدخول والخروج – قد يتم رسم خرائط للمطارات والموانئ والطرق من قبل الأعداء.

تحركات الأفراد والمركبات – يمكن تتبع التحركات العامة أو حتى التنقلات الخاصة.

التفاصيل التشغيلية – قد يتم الكشف عن البنية التحتية والوجود الأمني ونشاط سلسلة التوريد عن غير قصد.

إذا تم اعتراض هذه المعلومات من قبل أطراف معادية، يمكن استغلالها لتنفيذ هجمات أو أعمال تخريب، مما يعرض المجتمعات والأفراد للخطر.

لا تقتربوا من الحطام

بينما تعترض أنظمة الدفاع الجوي للبلاد الصواريخ والطائرات المسيرة المطلقة من إيران، حثت السلطات السكان على عدم الاقتراب من أي حطام أو أجسام أو لمسها أو تصويرها.

بينما قد تبدو بعض الشظايا غير ضارة، إلا أنها يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة على السلامة. يُنصح المواطنون بترك جميع هذه المواد للسلطات لتقييمها والتعامل معها بشكل صحيح، مما يضمن السلامة الشخصية والأمن العام.

ابقوا في مكان آمن

وأوضحت السلطات أيضاً أن تنبيهات التحذير تصدر لسلامة الجمهور ويجب أخذها على محمل الجد. يُنصح السكان بعدم مغادرة منازلهم أو إيقاف المركبات أو تسجيل مقاطع فيديو عند صدور تنبيه. بدلاً من ذلك، يجب عليهم التوجه فوراً إلى مكان آمن والبقاء هناك حتى يتم الإعلان عن “انتهاء الخطر”.

يُطلب من السائقين مواصلة طريقهم إلى وجهتهم ثم البحث عن أقرب ملجأ. قد يؤدي عدم الامتثال لتعليمات السلامة هذه إلى المساءلة القانونية، وتؤكد السلطات أن التعاون ضروري لحماية الأرواح.