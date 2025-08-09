خطر خفي: خبراء يحذرون من بنوك الطاقة في الطائرات

حذر خبراء السلامة من أن بنوك الطاقة (Power banks) يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة على سلامة الطيران، بما في ذلك إمكانية انبعاث دخان سام، واشتعال اللهب، أو حتى التسبب في انفجارات كبرى. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة طيران الإمارات عن حظر استخدام بنوك الطاقة خلال جميع رحلاتها، اعتبارًا من 1 أكتوبر.

وقالت دانا كمال، مديرة تطوير الأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق" (NFPA): "تشكل بنوك الطاقة بالفعل خطر حريق كبيرًا لأنها تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون، التي تتميز بكثافة طاقة عالية. عند تعرضها لضغوط فيزيائية أو حرارية، يمكن أن ترتفع درجة حرارتها، أو تشتعل فيها النيران، أو حتى تنفجر. وفي البيئة المغلقة للطائرة، حيث يمكن لعوامل مثل ضغط المقصورة، وتقلبات درجة الحرارة، والأكسجين المحدود أن تؤثر على أداء البطارية، يمكن لهذه الأجهزة أن تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة من الحرائق".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ووفقًا لـ ديفيد سي، المدير العام في مختبر الإمارات للسلامة، تحتوي بنوك الطاقة على بطاريات ليثيوم أيون، والتي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز عند استخدامه.

وفي بيان، قالت طيران الإمارات إنه سيُسمح للعملاء بحمل بنك طاقة واحد على متن الطائرة بشروط محددة، لكن لا يجوز استخدامه داخل مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة أو لشحن نفسه باستخدام مصدر طاقة الطائرة.

لعدة أشهر الآن، تقوم شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بتحديث قواعدها المتعلقة ببطاريات الليثيوم، بعد زيادة في عدد الحوادث.1 وكشف تقرير لوكالة رويترز أنه في عام 2024، سجلت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) ما معدله ثلاث حوادث كل أسبوعين تتعلق بارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم على متن الطائرات في جميع أنحاء العالم، وهي زيادة حادة مقارنة بأقل من حادث واحد في الأسبوع في عام 2018.