خطر خفي: خبراء يحذرون من بنوك الطاقة في الطائرات

حذر خبراء السلامة من أن بنوك الطاقة (Power banks) يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة على سلامة الطيران، بما في ذلك إمكانية انبعاث دخان سام، واشتعال اللهب، أو حتى التسبب في انفجارات كبرى. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة طيران الإمارات عن حظر استخدام بنوك الطاقة خلال جميع رحلاتها، اعتبارًا من 1 أكتوبر.
وقالت دانا كمال، مديرة تطوير الأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق" (NFPA): "تشكل بنوك الطاقة بالفعل خطر حريق كبيرًا لأنها تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون، التي تتميز بكثافة طاقة عالية. عند تعرضها لضغوط فيزيائية أو حرارية، يمكن أن ترتفع درجة حرارتها، أو تشتعل فيها النيران، أو حتى تنفجر. وفي البيئة المغلقة للطائرة، حيث يمكن لعوامل مثل ضغط المقصورة، وتقلبات درجة الحرارة، والأكسجين المحدود أن تؤثر على أداء البطارية، يمكن لهذه الأجهزة أن تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة من الحرائق".
ووفقًا لـ ديفيد سي، المدير العام في مختبر الإمارات للسلامة، تحتوي بنوك الطاقة على بطاريات ليثيوم أيون، والتي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز عند استخدامه.
وفي بيان، قالت طيران الإمارات إنه سيُسمح للعملاء بحمل بنك طاقة واحد على متن الطائرة بشروط محددة، لكن لا يجوز استخدامه داخل مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة أو لشحن نفسه باستخدام مصدر طاقة الطائرة.
لعدة أشهر الآن، تقوم شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بتحديث قواعدها المتعلقة ببطاريات الليثيوم، بعد زيادة في عدد الحوادث.1 وكشف تقرير لوكالة رويترز أنه في عام 2024، سجلت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) ما معدله ثلاث حوادث كل أسبوعين تتعلق بارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم على متن الطائرات في جميع أنحاء العالم، وهي زيادة حادة مقارنة بأقل من حادث واحد في الأسبوع في عام 2018.
أوضح الطيار وخبير الطيران هانز-جورج راباتشر أن بنك الطاقة يمكن أن ترتفع درجة حرارته بسبب أشعة الشمس المباشرة، أو سوء التهوية، أو الشحن الزائد، أو التلف المادي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاعل خطير يسمى "الانفلات الحراري". وقال: "يبدأ هذا عادة في خلية بطارية واحدة، والتي ترتفع درجة حرارتها وتطلق تفاعلًا متسلسلًا. قد تكون النتيجة انفجارًا، أو إطلاق غازات سامة، أو ألسنة لهب مفتوحة بدرجات حرارة تزيد عن 1,000 درجة مئوية".
وقالت دانا إن هذا كان أحد "الأسباب الرئيسية" وراء حظر شركات الطيران لبنوك الطاقة في الأمتعة المسجلة. وأوضحت: "إذا بدأ بنك الطاقة في ارتفاع درجة حرارته، يمكن للمسافرين أو الطاقم في المقصورة ملاحظة علامات مثل الدخان، أو الحرارة، أو الروائح غير العادية المنبعثة من الجهاز بسرعة، ويمكنهم إبلاغ الطاقم على الفور".2 وأضافت: "الاكتشاف المبكر يسمح بالتدخل السريع من قبل أفراد طاقم المقصورة، الذين عادة ما يكونون مدربين جيدًا ومجهزين للتعامل مع مثل هذه الحوادث، مما يقلل المخاطر ويحد من الأضرار المحتملة".3
وأضاف ديفيد أن بعض المشاكل تنبع من بنوك الطاقة منخفضة الجودة المصنعة في بلدان مختلفة حول العالم. وقال: "هنا في الإمارات، لدينا معايير سلامة ممتازة. ومع ذلك، يتم تصنيع بعض بنوك الطاقة منخفضة الجودة جدًا في مناطق جغرافية مختلفة، وهذه قد تشكل خطرًا كبيرًا أثناء الرحلات الجوية".
ويوضح أن هذه الأجهزة قد تبدو متشابهة من الخارج، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى اختبارات السلامة الصارمة لضمان أن الآليات الداخلية تمنع ارتفاع درجة الحرارة أو الحريق. وقال: "لهذا السبب يحتاج الناس إلى الاستثمار في بنوك طاقة ذات جودة جيدة وشهادات دولية، والتي ستكون موضحة على ملصقاتها".
وقال ديفيد إنه من المهم لمستخدمي بنوك الطاقة التأكد من تخزينها بشكل صحيح عند حملها على متن الطائرة. وقال: "عندما تُحشر في مقصورة الأمتعة العلوية أو توضع في جيب المقعد أثناء شحن الأجهزة، فمن المرجح أن ترتفع درجة حرارتها بسبب نقص التهوية الذي يحبس الحرارة".
في وقت سابق من هذا العام، أصبحت شركة "إير بوسان" واحدة من أولى شركات الطيران التي قيدت بنوك الطاقة في مقصورات الأمتعة العلوية بعد اشتعال النيران في إحدى طائراتها؛ ويعتقد أن الحادث كان سببه ارتفاع درجة حرارة بنك طاقة.
وأضاف الخبراء أن التلف المادي، مثل ضرب بنك الطاقة، قد يتسبب في تعطّل الجهاز وارتفاع درجة حرارته.
وقالت دانا: "أشدد دائمًا على أهمية الفحص البصري الشامل. تحقق من وجود أي تلف مرئي، مثل الخدوش أو علامات التآكل الأخرى. كن حذرًا من علامات التحذير الخفية مثل الروائح غير العادية أو الروائح الكيميائية، وكذلك الحرارة الزائدة. وفي حين أنه من الطبيعي أن تولد الأجهزة الإلكترونية بعض الحرارة أثناء الاستخدام، إذا شعرت أن بنك الطاقة ساخن بشكل غير عادي، فهو تحذير لا يجب أن تتجاهله".
وقال ديفيد إن التكنولوجيا تتقدم بسرعة، مما يسمح للمصنعين بصنع بنك طاقة بدون بطاريات ليثيوم أيون. وبعضهم ينتج بنوك طاقة ببطاريات هيدريد النيكل والمعدن، والبطاريات القلوية، وحتى المكثفات.