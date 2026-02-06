خطاب سيف بن زايد في "قمة الحكومات": رسالة فخر للإماراتيين

انتشر خطاب قوي ألقاه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال القمة العالمية للحكومات (WGS) بشكل واسع ولأسباب وجيهة تماماً. ففي جلسة بعنوان "الحصن المنيع"، وضع سموه رؤية شاملة لدولة الإمارات كانت ملهمة وطموحة ومتجذرة بعمق في الفخر الوطني.

إليكم ست لحظات رئيسية من الخطاب:

1- مغناطيس المليونيرات

بدأ الشيخ سيف خطابه بتصريح قوي ضد أي محاولات لتشويه صورة الدولة، مؤكداً أن ثقة العالم في الإمارات لا تتزعزع لأن "الأرقام لا تكذب".

وكشف سموه أن الإمارات موطن لـ 240 ألف مليونير، تتجاوز ثرواتهم الجماعية 785 مليار دولار، وقد انتقل منهم 9800 مليونير إلى الدولة في عام 2025 وحده، بمعدل 26 مليونيرًا يوميًا. وهذا الأمر لا يتعلق بالمال فحسب؛ بل هو مؤشر قوي على الثقة التي يوليها الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية لاستقرار الدولة ومستقبلها.

ويتجلى ذلك بشكل أكبر من خلال احتلال الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 264 مؤشر تنافسية. كما سلط الضوء على الانتشار العالمي للإمارات، مشيراً إلى أن العمليات التي تديرها أيادٍ إماراتية تشرف على 460 ميناءً ووحدة عمليات في أكثر من 70 دولة، حيث توظف المواطنين المحليين وتخلق شراكات في جميع أنحاء العالم.