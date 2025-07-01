خصومات و عروض صيفيه مغريه من "الاتحاد و العربيه للطيران"

مع ذلك، أطلقت الاتحاد للطيران عرضًا ترحيبيًا للمسافرين الراغبين في استكشاف العالم دون إنفاق مبالغ طائلة. فقد كشفت الشركة عن عروضها الصيفية، التي تقدم خصمًا يصل إلى 25% على أسعار تذاكر الدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا إلى بعض أشهر وجهات العالم.