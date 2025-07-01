خصومات و عروض صيفيه مغريه من "الاتحاد و العربيه للطيران"

مع اقتراب فصل الصيف وبدء العطلة المدرسية التي تستمر شهرين، أصبحت أسعار تذاكر الطيران خارجة عن السيطرة بالنسبة للعائلات التي تخطط للسفر.
مع ذلك، أطلقت الاتحاد للطيران عرضًا ترحيبيًا للمسافرين الراغبين في استكشاف العالم دون إنفاق مبالغ طائلة. فقد كشفت الشركة عن عروضها الصيفية، التي تقدم خصمًا يصل إلى 25% على أسعار تذاكر الدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا إلى بعض أشهر وجهات العالم.
تم تصميم هذا العرض المحدود المدة لمساعدة المسافرين في اللحظة الأخيرة على حجز رحلاتهم الصيفية بأسعار مخفضة بشكل كبير، مع الاستمتاع بالراحة والضيافة المميزة التي توفرها الاتحاد للطيران.
يستمر عرض الاتحاد للطيران الصيفي لمدة خمسة أيام فقط، من 29 يونيو حتى الساعة 11:59 مساءً يوم 3 يوليو. الأسعار المخفضة صالحة للسفر بين 20 يوليو و12 سبتمبر، وهي فترة مثالية للهروب من صخب الصيف.
يسري العرض على شبكة واسعة من الوجهات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وغيرها. وقد أكدت الاتحاد للطيران أن جميع أسعار رحلات الذهاب والإياب المدرجة شاملة الضرائب ورسوم الوقود، مع توضيح تفاصيلها عند الحجز.
يمكن للمسافرين أن يتوقعوا أسعارًا جذابة ومسارات مرنة، ولكن المقاعد محدودة وتخضع للتوافر.
كما هو الحال مع جميع الأسعار الترويجية، تنطبق شروط وأحكام معينة:
وتظل التأشيرات ووثائق السفر مسؤولية الركاب.
قد تكون الأسعار خاضعة لفترات التعتيم، ورسوم إضافية في عطلات نهاية الأسبوع، ومكملات السفر في أوقات الذروة.
ضرائب المطار ديناميكية وقد تتغير دون إشعار مسبق.
ستؤدي أي تغييرات على التذاكر المحجوزة إلى إعادة حساب الأسعار بناءً على أفضل الأسعار المتاحة في ذلك الوقت.
يجب إجراء الحجوزات عبر الإنترنت على موقع etihad.com أو من خلال مراكز الاتصال الرسمية التابعة لشركة الاتحاد للطيران.
تحتفظ شركة الطيران بالحق في تعديل أو سحب العرض في أي وقت.
كما يتوافق عرض الاتحاد للطيران الصيفي مع برنامج أبوظبي للتوقف، الذي يتيح للمسافرين تمديد رحلتهم بإقامة قصيرة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذا البرنامج، يمكن للمسافرين الاستمتاع بما يلي:
ما يصل إلى ليلتين من الإقامة المجانية، أو
ثلاث إلى أربع ليالٍ بأسعار مخفضة في فنادق مختارة.
تقتصر كل ليلة توقف على إقامة لمدة ٢٤ ساعة، وقد يفرض الفندق رسومًا على أي ساعات إضافية تتجاوز العرض. يُضيف هذا الخيار قيمة إضافية للراغبين في استكشاف ثقافة أبوظبي ومأكولاتها الشهية ومعالمها الشهيرة، مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي.
أطلقت شركة العربية للطيران، شركة الطيران الاقتصادي التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، عرضاً ضخماً لفترة محدودة، حيث تقدم أسعاراً في اتجاه واحد تبدأ من 149 درهماً فقط.
يسري العرض على الحجوزات التي تتم بين 30 يونيو و6 يوليو، مع فترة سفر تمتد من 14 يوليو إلى 30 سبتمبر، وهي فترة مثالية للهروب الصيفي قبل بدء الفصل الدراسي.
يمكن للمسافرين المغادرين من الشارقة الاستمتاع بأسعار مخفضة إلى وجهات الخليج الشهيرة:
البحرين، مسقط - ابتداءً من 149 درهمًا إماراتيًا
الدمام، الرياض، صلالة، الكويت - ابتداءً من 199 درهمًا إماراتيًا
أبها، تبوك، ينبع – ابتداءً من 298 درهماً إماراتياً
الدوحة - ابتداءً من 399 درهمًا إماراتيًا
جدة، المدينة المنورة – ابتداءً من 449 درهماً إماراتياً
الطائف - ابتداءً من 574 درهمًا
تجعل هذه الأسعار السفر الإقليمي أكثر تكلفة من أي وقت مضى للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء.
كما تقدم العربية للطيران أسعارًا خاصة للمدن الكبرى في جميع أنحاء جنوب آسيا:
من أبو ظبي:
تشيناي - ابتداءً من 275 درهمًا إماراتيًا
كوتشي - ابتداءً من 315 درهمًا إماراتيًا
دكا - ابتداءً من 499 درهمًا إماراتيًا
شيتوغرام - ابتداءً من 549 درهمًا إماراتيًا
من الشارقة:
أحمد آباد - ابتداءً من 299 درهمًا إماراتيًا
دلهي - ابتداءً من 317 درهمًا إماراتيًا
مومباي - ابتداءً من 323 درهمًا إماراتيًا
ثيروفانانثابورام - ابتداءً من 325 درهمًا إماراتيًا
كاتماندو - ابتداءً من 449 درهمًا إماراتيًا
وتوفر هذه الأسعار التنافسية خيارًا قيمًا لمواطني الشتات في جنوب آسيا والسياح على حد سواء.
وأعلنت العربية للطيران أيضًا عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق، اعتبارًا من 10 يوليو 2025. وستعمل الرحلات بمعدل رحلتين يوميًا، مما يوفر اتصالاً معززًا بين مطار الشارقة الدولي ومطار دمشق الدولي.
وتعكس هذه الخطوة التزام العربية للطيران بتوسيع شبكتها وتوفير خيارات سفر موثوقة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء المنطقة.