الإمارات
خصومات تصل إلى 50% على مواقف سيارات مطارات دبي
يتم طرح الخصم لفترة محدودة لتحسين تجربة السفر للضيوف الذين يمرون عبر مطار دبي الدولي هذا الموسم
يتاح للمسافرين قريباً ركن سياراتهم في مطارات دبي الدولية لمدة تصل إلى أسبوعين بأسعار مخفضة، وفقاً للإعلان الصادر يوم الخميس.
وابتداءً من 15 أغسطس، سيستمر العرض لمدة شهر لينتهي في 15 سبتمبر. وستكون الأسعار كما يلي:
100 درهم لمدة 3 أيام
200 درهم لمدة 7 أيام
300 درهم لمدة 14 يوماً
يطبّق الخصم على موقف السيارات (B) في المبنى رقم 1 والمبنى رقم 2 والمبنى رقم 3.
ويتم طرح الخصم لفترة محدودة لتحسين تجربة السفر للضيوف الذين يمرون عبر مطار دبي الدولي هذا الموسم.