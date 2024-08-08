خصومات تصل إلى 50% على مواقف سيارات مطارات دبي

يتاح للمسافرين قريباً ركن سياراتهم في مطارات دبي الدولية لمدة تصل إلى أسبوعين بأسعار مخفضة، وفقاً للإعلان الصادر يوم الخميس.

وابتداءً من 15 أغسطس، سيستمر العرض لمدة شهر لينتهي في 15 سبتمبر. وستكون الأسعار كما يلي: