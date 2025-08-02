خصوصية المنازل في الإمارات أولوية في عصر التواصل الرقمي

مع تزايد التفاعل الرقمي في الحياة اليومية، يتخذ أولياء الأمور في دولة الإمارات إجراءات مشددة بشكل متزايد لحماية عائلاتهم من انتهاكات الخصوصية والمخاطر الإلكترونية.

تقول هاجر النيادي، وهي أم إماراتية، لصحيفة «خليج تايمز»: "أنا شديدة الاختيار في من أسمح لهم بدخول منزلي. حتى الأقارب المقربين لا تتم دعوتهم دائمًا. يجب أن أكون واثقة من كل ضيف، لأنك بمجرد أن تسمح لشخص ما بالتقاط صورة لمنزلك أو أطفالك، لا يمكنك التحكم بمكان وصولها".

وتسترجع هاجر مواقف عندما طلب الزوار تصوير المطبخ أو المساحات الخارجية، وكانت تسمح بذلك أحيانًا، لكنها ترفض بشدة تصوير غرف النوم أو المساحات الخاصة. هذا الحذر نابع من تجارب شخصية وقصص مجتمعية يتم فيها استغلال صور تم مشاركتها بحسن نية بشكل سلبي أو أدت لإشاعات ضارة.

في تقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة «الخليج» العربية، شدد محمد صقر النعيمي، الوكيل المساعد لدعم الخدمات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية تثقيف العاملين المنزليين وأفراد الأسر حول مخاطر تصوير المقتنيات أو أفراد الأسرة ونشرها عبر الإنترنت. ودعا النعيمي الجميع إلى التحلي بالمسؤولية عند نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي "لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الخصوصية وتمنع أي مشكلات أو إشكالات محتملة."

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