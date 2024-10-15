خصم 50% على المواصلات العامة و 70% على التجزئة مع بطاقة نول للطلاب

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستقدم بطاقة نول للطلاب المحدثة ميزات جديدة تسمح للآباء بإدارة حسابات أبنائهم من خلال تعبئة الأرصدة والتحكم في النفقات اليومية.

وفي فبراير 2024، وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع الجمعية الدولية لبطاقة الهوية الطلابية خلال مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإطلاق باقة نول للطلاب.