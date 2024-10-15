خصم 50% على المواصلات العامة و 70% على التجزئة مع بطاقة نول للطلاب
هل تخطط لاستخدام المترو قريباً؟ يمكن للطلاب الحصول على خصم 50% على وسائل النقل العام في دبي، من خلال باقة نول للطلاب التي قدمتها هيئة الطرق والمواصلات.
ويمكن لطلاب المدارس والجامعات في مختلف أنحاء الإمارات، مع التركيز على دبي، الحصول على خصومات تصل إلى 70% على العلامات التجارية المحلية والعالمية، سواء داخل الدولة أو خارجها.
يمكن أيضًا استخدام بطاقة نول كوسيلة دفع في متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة. ويمكن طلب البطاقة عبر تطبيق Nol Pay وسيتم تسليمها إلى العنوان المحدد.
من خلال دمج بطاقة نول، سيحصل الطلاب على بطاقة هوية دولية خاصة بالطلاب.
وتم تقديم هذه الباقة في إطار مشاركتها في معرض جيتكس العالمي (14 إلى 18 أكتوبر 2024)، والذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع جمعية بطاقة الهوية الدولية للطلاب (ISIC).
وفي وقت لاحق من هذا العام، ستقدم بطاقة نول للطلاب المحدثة ميزات جديدة تسمح للآباء بإدارة حسابات أبنائهم من خلال تعبئة الأرصدة والتحكم في النفقات اليومية.
وفي فبراير 2024، وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع الجمعية الدولية لبطاقة الهوية الطلابية خلال مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإطلاق باقة نول للطلاب.