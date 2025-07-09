خصم 35% على مخالفات الشارقة يريح السائقين ويشجع على الالتزام المروري

أعرب العديد من سائقي السيارات عن امتنانهم لإعلان الشارقة عن خصم بنسبة 35% على مخالفات المرور، معتبرين ذلك راحةً لهم وفرصةً لتصحيح مسارهم. واعترف الكثيرون بتراكم غرامات عليهم بسبب التسرع أو بسبب أخطاء غير مقصودة، ويأملون الآن أن ينتهز الآخرون هذه الفرصة لقيادة أكثر مسؤولية.

وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، عن منح خصم بنسبة 35% لسائقي المركبات الذين يسددون المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها.

لا يقتصر التخفيض على الغرامات فحسب، بل يشمل أيضًا غرامات التأخير، وحجز المركبات، ورسوم التخزين. أما بالنسبة للمدفوعات التي تُسدد بعد 60 يومًا وقبل مرور عام، فيُطبق خصم بنسبة 25% على الغرامة المالية وحدها.

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غرامات تزيد عن 4000 درهم

وأشار أنوراغ تاري، المقيم في الشارقة والذي يعمل في قطاع التأمين، إلى أن الخصم كان بمثابة راحة كبيرة. وأضاف: "تحققتُ أمس، ووجدتُ غرامات بقيمة 4290 درهمًا إماراتيًا. هذا مبلغ كبير، لا سيما مع اقتراب موعد دفع رسوم المدارس والإيجار".

وقال أنوراج، شاكراً حكومة الشارقة: "معظم مخالفاتي تأتي من الازدحام الصباحي، وحدود السرعة، والعديد من مخالفات وقوف السيارات التي حصلت عليها عندما تركت سيارتي على جانب الطريق لمدة خمس دقائق فقط".

هذه لفتة كريمة، لكنها أيضًا بمثابة جرس إنذار. لقد تعلمتُ درسًا. لا مزيد من التسرع أو مخالفات ركن السيارات من الآن فصاعدًا،" أضاف أنوراغ.

"لا تنتظر الخصومات، اتبع القواعد"

وقال عبد الحكيم، وهو سوداني يعمل مدربا في صالة ألعاب رياضية في مويلح، إنه في حين يقدر الخصم، إلا أنه يأمل أن يأخذ جميع سائقي السيارات السلامة على الطرق على محمل الجد.

غُرِّم مرتين لعدم ارتداء حزام الأمان، وعدة مرات لوقوفه، وثلاث مرات لعدم التزامه بالمسار على الطريق السريع. قال: "غرامة عدم الالتزام بالمسار محل نزاع، وقد تواصلتُ مع إدارة المرور، وكانوا متعاونين للغاية".

هذه القواعد موجودة لسبب وجيه. أنا ممتن لتخفيض الراتب بنسبة 35%، فهو يُحدث فرقًا عندما لا يتقاضى المرء راتبًا كبيرًا. لكنني أشعر بالذنب أيضًا. لا ينبغي لنا انتظار العروض لنلتزم بالقواعد، قال عبد الحكيم.

وأضاف أنه الآن يربط حزام الأمان كلما جلس في سيارته ويدفع رسوم ركنها، حتى لو لبضع دقائق. "الأمر يتعلق بحماية نفسك والآخرين. الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بالسلامة أيضًا".

سيد هاشم، مدير مبيعات يبلغ من العمر 39 عامًا وأب لطفلين يعيش في النهضة، يجد نفسه غالبًا في عجلة من أمره أثناء توصيل أطفاله إلى المدارس. يقول: "عادةً ما أوصل أطفالي إلى الغبيبة صباحًا، ثم أتوجه للتسوق أو لقضاء بعض المهام قبل العمل".

"في أحد الأيام انتهى بي الأمر بالحصول على غرامة قدرها 300 درهم بسبب قطع الطريق، ولكن بصراحة، كنت عالقًا لأن السيارات الأخرى حاصرتني ولم أستطع التحرك حتى لو أردت ذلك"، روى.

أضاف عمران أنه خالف القواعد عدة مرات دون علمه. "في إحدى المرات، كنت أقود سيارتي في مسار الشاحنات محاولًا تجنب طريق مزدحم. وفي مرة أخرى، لم أدفع رسوم ركن السيارة في المجاز ٢. ظننت أن رسوم ركن السيارة المدفوعة تنتهي الساعة العاشرة مساءً، كما هو الحال في معظم المناطق، لكن يبدو أنها تستمر حتى منتصف الليل هناك. كنت قد اصطحبت عائلتي لتناول العشاء، وعدت لأجد غرامة."

قال إن نظام الخصم الجديد يُشعره بارتياح كبير. وأضاف: "قد تبدو هذه أخطاءً بسيطة، لكن الغرامات تتراكم بسرعة. أنا ممتن للسلطات على هذا القرار. إنه يمنح أشخاصًا مثلي فرصة ثانية".