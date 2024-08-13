خصم أربع نقاط مرورية للملتزمين في حملة 'يوم بلا حوادث'

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تهدف إلى ضمان مرور أول يوم دراسي دون وقوع حوادث، مع عودة الطلاب من عطلتهم الصيفية وازدحام الشوارع بالحافلات المدرسية في شوارع الإمارات.