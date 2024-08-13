خصم أربع نقاط مرورية للملتزمين في حملة 'يوم بلا حوادث'
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق حملة توعية تحت عنوان "يوم بلا حوادث"، موضحة أن هناك تخفيضاً في المخالفات المرورية على مستوى الدولة كنوع من المكافأة للملتزمين بالحملة، وذلك اعتباراً من 26 أغسطس المقبل.
وتتضمن المبادرة الحملة خصم أربع نقاط مرورية سوداء من سجل السائقين الذين يلتزمون بقوانين المرور ويتجنبون الحوادث،على أن يقوموا بالتوقيع على تعهد المرور المتاح على موقع الوزارة.
وستستمر هذه المبادرة لمدة أسبوعين، اعتباراً من 26 أغسطس، وقد تم حث السائقين وأولياء الأمور على الالتزام بقوانين المرور.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تهدف إلى ضمان مرور أول يوم دراسي دون وقوع حوادث، مع عودة الطلاب من عطلتهم الصيفية وازدحام الشوارع بالحافلات المدرسية في شوارع الإمارات.
وأكدت الوزارة أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة القيادة المسؤولة من خلال توعية السائقين بأهمية سلامة المركبات، والالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المدارس، وتجنب المشتتات مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
كما تهدف إلى التأكد من التزام سائقي السيارات بالمسارات المرورية والحفاظ على مسافات الأمان وإعطاء الأولوية للمشاة وسيارات الطوارئ.