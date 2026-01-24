"خشمك والسيارة".. لقطات إماراتية أصيلة تمنح شوارع الشارقة هوية فنية

بالنسبة لمحمد المازمي، المصور البالغ من العمر 35 عاماً من إمارة الشارقة، فإن ما بدأ كجلسة تصوير عائلية بسيطة تطور ليصبح ظاهرة مجتمعية متكاملة.

جلسة تصوير عفوية مع إخوته وسياراتهم عند أحد الدوارات في منطقة "الجادة"، حولت المكان إلى "ممشى" (Runway) غير رسمي يعج بعشاق السيارات في دولة الإمارات، والذين يسعون جميعاً للحصول على اللقطة المثالية من الرجل الذي يلقبونه الآن بـ "مصور الجادة".

بدأ حب المازمي للتصوير الفوتوغرافي قبل وقت طويل من أن تصبح المحركات وعوادم السيارات خلفية لأعماله؛ فقد اشتعل شغفه منذ الطفولة، متجذراً في ولعه بالحفاظ على الذكريات.

يقول المازمي: "بدأت التصوير عندما كنت صغيراً جداً. كنت أحب النظر إلى الألبومات القديمة وفكرة تجميد لحظة زمنية معينة. سمح لي والدي بتجربة الكاميرا لأول مرة عندما كنت في السابعة، ومنذ ذلك الحين وقعت في حب توثيق وحفظ المشاعر قبل أن تتلاشى الذكرى نفسها".

تطور هذا الولع المبكر إلى سعي جاد، حيث اشترى أول كاميرا احترافية له في عام 2008. ومنذ ذلك الوقت، بنى المازمي ملفاً فنياً متنوعاً، رافضاً حصر نفسه في نوع واحد من التصوير. ويضيف: "أحب جميع أنواع التصوير؛ الصور الشخصية (البورتريه)، الطبيعة، حياة الشارع، الطيور، السيارات، وحتى حفلات الزفاف والفعاليات. لكل نوع جماله الخاص".

