خسوف نادر في سبتمبر: الإمارات على موعد مع ظاهرة "القمر الدموي" لخمس ساعات متواصلة

بينما تحدث خسوفات القمر بضع مرات سنويًا، إلا أن العديد منها يكون جزئيًا أو شبه ظلي. أما خسوفات القمر الكلية، فهي نادرة نسبيًا، بينما يُعدّ الخسوف الطويل والواسع الرؤية أندر.