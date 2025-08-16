خسوف نادر في سبتمبر: الإمارات على موعد مع ظاهرة "القمر الدموي" لخمس ساعات متواصلة

في الشهر المقبل، ستشهد الإمارات ما يمكن اعتباره أكبر حدث فلكي في العام بالنسبة للبلاد، وهو خسوف كلي للقمر يستمر لمدة ساعة و22 دقيقة، وهو أحد أطول الخسوفات في السنوات الأخيرة.
وبينما تستمر المرحلة الإجمالية لمدة تزيد قليلاً عن ساعة، يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة مشاهدة مراحل مختلفة من الكسوف لمدة تقرب من خمس ساعات ونصف.
وتحدثت صحيفة الخليج تايمز مع مجموعة دبي لعلم الفلك لفهم سبب كون هذه الظاهرة السماوية نادرة، وأفضل الأوقات لمشاهدة الحدث، ولماذا يطلق عليه اسم "القمر الدموي".
بينما تحدث خسوفات القمر بضع مرات سنويًا، إلا أن العديد منها يكون جزئيًا أو شبه ظلي. أما خسوفات القمر الكلية، فهي نادرة نسبيًا، بينما يُعدّ الخسوف الطويل والواسع الرؤية أندر.
ما يجعل كسوف 7 سبتمبر مميزًا هو استمراره لمدة 82 دقيقة كاملة ورؤيته العالمية، حيث قال الفريق الألماني لرصد الفلك: "سيتمكن ما يقرب من 87 في المائة من سكان العالم من رؤية جزء على الأقل من الكسوف".
في السابع من سبتمبر/أيلول، يمكن لمراقبي السماء في معظم أنحاء العالم أن يتطلعوا إلى ما يتوقع أن يكون أحد "أكثر الكسوفات تصويراً في العقد"، وفقاً للجمعية الفلكية الألمانية.
يمكن رؤية الكسوف الكلي من الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأستراليا، وأوروبا. إلا أن مراحل الكسوف الجزئي ستكون مرئية فقط في شرق أمريكا الجنوبية وغرب أمريكا الشمالية عند شروق القمر أو غروبه.
خلال الكسوف الكلي، لن يكون الكسوف مرئيًا في الأجزاء الوسطى والغربية من أمريكا الجنوبية أثناء الكسوف الكلي.
وقالت خديجة الحريري، مديرة العمليات في هيئة الإمارات للفضاء، إن القمر سيتحول إلى اللون الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما تمر الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، ما يلقي بظلاله على سطح القمر.
عندما يدخل الكسوف المرحلة الكاملة، ينغمس القمر بشكل كامل في "الظل" - وهو الجزء المركزي من ظل الأرض، حيث يتم قطع ضوء الشمس بالكامل.
يأتي التوهج الأحمر للقمر من "ضوء الشمس الذي رُشِّح وانحرف عبر الغلاف الجوي للأرض"، وفقًا لـ DAG. هذا يُشتِّت الموجات الزرقاء الأقصر، مما يسمح للأطوال الموجية البرتقالية والحمراء الأكبر بالوصول إلى القمر.
ويؤدي هذا إلى إنشاء القمر الدموي، مما يسمح للسكان برؤية اللون الأحمر الجميل في السماء.
سيحدث الخسوف الكلي للقمر ليلة الأحد 7 سبتمبر 2025، ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين 8 سبتمبر، حسب موقعك. في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون مراحل الخسوف كما يلي:
7.28 مساءً - بداية خسوف شبه الظل
8.27 مساءً – بداية الكسوف الجزئي
9.30 مساءً – بداية الكسوف الكلي
10.12 مساءً – أقصى كسوف (كلية)
10:53 مساءً – انتهاء الكسوف الكلي
11:56 مساءً – انتهاء الكسوف الجزئي
12:55 صباحًا - انتهاء خسوف شبه الظل
ولعل أفضل ما في خسوف القمر هو أنه من الآمن تمامًا مشاهدته بالعين المجردة، ولا يتطلب أي حماية بصرية مثل النظارات الخاصة أو المرشحات، وفقًا للجمعية الفلكية الألمانية.
ومع ذلك، للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، يمكن أن تساعد التلسكوبات في الكشف عن "ملامح سطح القمر، وتقدم الظل، والظلال الحمراء الغنية أثناء الكسوف الكلي بشكل أكثر وضوحًا"، وفقًا للجمعية الفلكية الألمانية.
لهواة التصوير الفلكي، يُنصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم وإعدادات تعريض ضوئي طويل. كما يُمكنك التقاط صور قمرية خلابة دون الحاجة إلى معدات تصوير، وذلك ببساطة عن طريق توصيل هاتفك الذكي بعدسة تلسكوب.
من الضروري اختيار مكان بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة لتجنب التشويش البصري؛ كما يجب عليك التحقق من توقعات الطقس المحلية.
ستُقيم مجموعة دبي الفلكية فعاليةً عامةً ضخمةً لمشاهدة القمر الدموي، حيث يُمكن لسكان الإمارات التجمع تحت النجوم لمشاهدة القمر الدموي بكل بهائه الأحمر. سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا على موقع المجموعة الإلكتروني.
بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا، ستستضيف DAG بثًا مباشرًا عالميًا مع تغطية في الوقت الفعلي من مركز السديم لعلم الفلك في أبوظبي، إلى جانب شركاء دوليين.
وقالت مجموعة DAG: "نريد أن نحتفل بعجائب الكون، وإلهام الفضول، وخلق تجربة عالمية مشتركة حيث يمكن للجميع أن يتعجبوا من نفس الحدث السماوي، بغض النظر عن مكان وجودهم".
وسيتضمن البث المباشر لقطة خاصة تلتقط خسوف الشمس ويظهر فيها برج خليفة، بالتعاون مع المصور الشهير رامي ديبو.
الآن وقد عرفتم متى يدخل القمر في مراحله المختلفة، ماذا تعني هذه المراحل؟ تقدم مجموعة دبي للفلك لمحة عن السمات المميزة لكل مرحلة من مراحل الخسوف:
مرحلة شبه الظل: هذه هي المرحلة الأولى، عندما يدخل القمر الجزء الخارجي الأخف من ظل الأرض. سيبدأ القمر بالخفوت، وقد يصعب رصده بالعين المجردة.
المرحلة الجزئية: هذه هي المرحلة الثانية، عندما ينتقل القمر إلى منطقة الظل، وهي الجزء المركزي الأغمق من ظل الأرض. تظهر "حدبة" ملحوظة على سطح القمر.
الكسوف الكلي: في ما يُعتبر المرحلة الأكثر إثارةً في الكسوف، يكون القمر داخل منطقة الظل تمامًا. وفي هذه المرحلة، يتحول لونه إلى درجات من الأحمر أو النحاسي أو البرتقالي، حسب الظروف الجوية للأرض.
المراحل النهائية: يتحرك القمر تدريجيًا خارج الظل وشبه الظل، مما يعكس العملية.
سيكون خسوف القمر المرئي القادم من الإمارات العربية المتحدة في 6 يوليو 2028. ومع ذلك، سيكون خسوفًا جزئيًا. بعد ثلاث سنوات من الآن، سيشهد سكان الإمارات ظاهرة سماوية فريدة، عندما يضيء خسوف القمر الكلي ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2028.