خريطة حوادث رمضان بالإمارات.. 43% من المطالبات تتركز في فترة ما بعد الظهر

ترتفع حوادث السير في الإمارات في الساعات التي تسبق الإفطار خلال شهر رمضان، حيث تبرز الفترة من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 عصرًا كأكثر الفترات خطورة، وذلك وفقًا لتحليل 2,771 مطالبة تأمين سيارات تم تقديمها خلال الشهر الفضيل العام الماضي.

تم تحليل البيانات، التي تغطي الفترة من 1 إلى 29 مارس 2025، بشكل مشترك من قبل شركة الوثبة للتأمين و RoadSafetyUAE لتحديد الاتجاهات ورفع مستوى الوعي قبل شهر رمضان.

وفقًا للنتائج، وقع 43 بالمائة من الحوادث بين الظهر والساعة 6 مساءً، تليها 28 بالمائة بين الساعة 6 مساءً ومنتصف الليل. وشكلت الفترة الممتدة لساعتين من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 عصرًا وحدها 17 بالمائة من إجمالي المطالبات، مما يجعلها الفترة الأكثر عرضة للحوادث في اليوم.

فيما يتعلق بالأنماط الأسبوعية، سجل يومي الاثنين والخميس أعلى معدل للحوادث بنسبة 17 بالمائة لكل منهما، بينما كان يوم الأحد هو اليوم الأكثر أمانًا بنسبة 9 بالمائة.

كما وجد التحليل أن في أكثر من 65 بالمائة من الحوادث، كان الطرف الثالث هو المخطئ، بينما نُسب 35 بالمائة إلى حامل الوثيقة. وتم تحديد السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و 40 عامًا كالفئة الأكثر عرضة للخطر، حيث شكلوا 24 بالمائة من المطالبات.

قال موراليكريشنان رامان، المدير المالي لشركة الوثبة للتأمين، إن الشركة أرادت مشاركة بيانات واقعية لصالح مستخدمي الطريق. “نقوم بجمع كمية كبيرة من بيانات المطالبات التي نقوم بتحليلها بدقة ونرغب في مشاركة النتائج الرئيسية لصالح الناس والمجتمع في الإمارات العربية المتحدة. في هذه الحالة، قمنا بتحليل 2,771 مطالبة في الإمارات. تشكل فترة رمضان تحديًا خاصًا لمستخدمي الطرق في الإمارات، ونرغب في المساهمة من جانبنا للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق."

قال توماس إيدلمان، المؤسس والمدير العام لـ RoadSafetyUAE، إنه يجب على سائقي السيارات توخي الحذر بشكل خاص خلال شهر رمضان.

أشار التقرير إلى أن الصيام يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وانخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤثر على الانتباه والتركيز والرؤية ووقت رد الفعل. كما أن أوقات الوجبات غير المعتادة وأنماط النوم المضطربة يمكن أن تؤدي إلى التعب ونفاد الصبر والتشتت، مما يزيد من المخاطر على الطريق.

نصائح للقيادة الآمنة في رمضان

حث إيدلمان جميع المشاركين في حركة المرور على اتخاذ الاحتياطات التالية خلال الشهر الفضيل: