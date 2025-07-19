خدمة واي فاي مجانية في محطات النقل البحري بدبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطوير خمس مناطق انتظار في محطات النقل البحري بمنطقة مرسى دبي.
وقالت الهيئة يوم الجمعة 18 يوليو إن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت لدعم "تجربة نقل بحري أكثر سلاسة وراحة للجميع".
ستكون المحطات الخمس التي تمت ترقيتها حديثًا - مارينا بروميناد، ومارينا تيراس، ومارينا ووك، ومارينا مول، ومارينا مول 1 - مكيفة بالكامل ومجهزة بالمرافق والخدمات الحديثة.
تم تصميم المحطات بشكل مستوحى من العبارات الخشبية التقليدية، وهي تتضمن هندسة معمارية مبتكرة تحتفي بالإرث الثقافي والبحري لدبي مع توفير تجربة تنقل معاصرة.
ويعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الأوسع نطاقًا لتحديث البنية التحتية للنقل البحري في المدينة ورفع معايير الخدمة.