خدمة واي فاي مجانية في محطات النقل البحري بدبي

ستكون المحطات الخمس التي تمت ترقيتها حديثًا - مارينا بروميناد، ومارينا تيراس، ومارينا ووك، ومارينا مول، ومارينا مول 1 - مكيفة بالكامل ومجهزة بالمرافق والخدمات الحديثة.