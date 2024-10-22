خدمة شحن متنقلة للسيارات الكهربائية في الإمارات

ويُعدّ التعاون مع "أودي" أحد أهمّ ركائز إطلاق خدمة شحن السيارات الكهربائية، حيث ستُصبح "كفو"، بموجب هذه الاتفاقية، مزود خدمة الشحن الرسمي للعلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من عام 2025. وفي هذا السياق، صرّح "رينيه كونيبرج"، المدير الإداري لشركة "أودي" الشرق الأوسط: "تعتبر شراكتنا مع "كفو" امتداداً طبيعياً لمساعي "أودي" الدؤوبة نحو إعادة تعريف تجربة قيادة السيارات الكهربائية. فمن خلال هذه الشراكة، نُقدّم حلولاً مبتكرة، مثل خدمة شحن السيارات الكهربائية المتنقلة، لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع التنقل الكهربائي، ألا وهي توفير خدمات الشحن في أي مكان. وستضمن هذه الشراكة لسائقي "أودي" تجربة شحن مريحة وسلسة أينما كانوا، مما يُعزز من التوجه نحو تبنّي مفهوم السيارات الكهربائية."