خدمة ذكية جديدة من شرطة دبي للتحقق الفوري من التعميمات ومنع السفر

يمكن الآن للمقيمين والزوار في دبي التحقق من أوضاعهم القانونية والمالية دون الحاجة إلى زيارة مركز الشرطة أو مراجعة عدة جهات حكومية.
أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي نسخة مطوّرة من خدمة "التعميمات ومنع السفر"، مما يسهل على الأفراد التحقق من أوضاعهم قبل السفر أو إجراء المعاملات الرسمية.
تتيح الخدمة المطوّرة، المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي والموقع الإلكتروني الرسمي، للمستخدمين التحقق من أوضاعهم الجنائية والمالية عبر معظم أنواع البلاغات بخطوات بسيطة. وتُظهر الخدمة ما إذا كانت هناك أي تعميمات أو بلاغات مسجلة ضد الشخص، وتوضح الجهة المعنية بالتواصل في حال وجود إجراء مالي أو جنائي.
الوصول إلى الخدمة سهل وبسيط. كل ما على المستخدمين فعله هو:
تحميل التطبيق الذكي لشرطة دبي أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
اختيار خيار "التعميمات ومنع السفر".
إدخال المعلومات المطلوبة.
الاطلاع على الحالة مباشرة.
تتوفر الخدمة على مدار الساعة، مما يتيح للمقيمين التحقق من أوضاعهم القانونية في أي وقت دون الحاجة لانتظار ساعات العمل الرسمية أو حجز المواعيد.
تعد هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يخططون للسفر الدولي، إذ تساعدهم على تحديد أي قيود سفر محتملة قبل الوصول إلى المطار. كما تفيد الأشخاص الذين على وشك الدخول في معاملات مالية كبيرة أو اتفاقيات قانونية، حيث توفر لهم وضوحاً حول أوضاعهم القانونية الحالية.
ويمكن للمقيمين الذين يكتشفون وجود قضايا أو تعميمات معلقة استخدام المعلومات التي توفرها الخدمة للتواصل مع الجهة المختصة وحل المشكلات بشكل استباقي.
تتماشى الخدمة المطوّرة مع الهدف الأوسع لحكومة دبي في القضاء على البيروقراطية وتبسيط رحلة المتعاملين. فمن خلال دمج المعلومات التي كانت تتطلب سابقاً زيارة مراكز الشرطة والجهات القضائية وأقسام المنازعات الإيجارية، تقلص الخدمة بشكل كبير الوقت والخطوات اللازمة للإجراءات المتعلقة بالأوضاع القانونية أو المالية للأفراد.
وأكدت شرطة دبي أن النسخة المحدثة تعكس التزاماً راسخاً بتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات أمنية بسهولة وشفافية أكبر. ويستبدل النموذج الرقمي الجديد الأسلوب التقليدي القائم على زيارة عدة جهات بمنصة موحدة وسلسة تركز على الراحة والكفاءة.