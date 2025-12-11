خدمة ذكية جديدة من شرطة دبي للتحقق الفوري من التعميمات ومنع السفر

تعد هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يخططون للسفر الدولي، إذ تساعدهم على تحديد أي قيود سفر محتملة قبل الوصول إلى المطار. كما تفيد الأشخاص الذين على وشك الدخول في معاملات مالية كبيرة أو اتفاقيات قانونية، حيث توفر لهم وضوحاً حول أوضاعهم القانونية الحالية.