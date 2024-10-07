خدمة حافلات جديدة إلى القرية العالمية من عجمان

وتنطلق الرحلة من محطة المصلى إلى القرية العالمية ثم تعود إلى محطة المصلى، حيث تنطلق أول حافلة من عجمان في الساعة 2.15 ظهراً والأخيرة في الساعة 6.15 مساءً. وستكون أول رحلة من القرية العالمية في الساعة 3.45 عصراً والأخيرة في الساعة 12.30 صباحاً في أيام الأسبوع. وفي عطلة نهاية الأسبوع، ستكون آخر رحلة من القرية العالمية في الساعة 1.30 صباحاً.