الإمارات

خدمة حافلات جديدة إلى القرية العالمية من عجمان

تنطلق يوم 16 أكتوبر المقبل مقابل 25 درهماً ويمكن للمقيمين الاستمتاع بالرحلة عند استخدام بطاقة مسار الخاصة بهم
القرية العالمية في موسمها الجديد ينطلق في 16 أكتوبر المقبل
القرية العالمية في موسمها الجديد ينطلق في 16 أكتوبر المقبل
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في عجمان، اليوم الاثنين، عن تشغيل خدمة حافلات جديدة لنقل السكان والسياح المتوجهين إلى القرية العالمية، اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل.

وتبلغ تكلفة تذاكر الخدمة التي يتم إطلاقها على "مسار القرية العالمية" 25 درهماً إماراتياً، ويمكن للمقيمين الاستمتاع بالرحلة إلى القرية العالمية عند استخدام بطاقة مسار الخاصة بهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت القرية العالمية أن موسمها الجديد سينطلق في 16 أكتوبر المقبل.

وستنطلق ثلاث حافلات من محطة المصلى في عجمان إلى القرية العالمية، وثلاث حافلات أخرى من القرية العالمية إلى عجمان.

وتنطلق الرحلة من محطة المصلى إلى القرية العالمية ثم تعود إلى محطة المصلى، حيث تنطلق أول حافلة من عجمان في الساعة 2.15 ظهراً والأخيرة في الساعة 6.15 مساءً. وستكون أول رحلة من القرية العالمية في الساعة 3.45 عصراً والأخيرة في الساعة 12.30 صباحاً في أيام الأسبوع. وفي عطلة نهاية الأسبوع، ستكون آخر رحلة من القرية العالمية في الساعة 1.30 صباحاً.

قم بإلقاء نظرة على الجدول الزمني في أيام الأسبوع:

========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========

إليكم جدول رحلات الحافلات في عطلة نهاية الأسبوع:

باقات تذاكر القرية العالمية

سيتمكن الزوار من الحصول على دخول VIP إلى الألعاب والمعالم السياحية والعروض ومواقف السيارات في القرية العالمية عند شراء باقات VIP الجديدة المحدودة الإصدار الخاصة بالمعالم السياحية الخارجية.

إليكم ما ينتظر أولئك الذين يهدفون إلى الاستفادة من هذه الحزم الجديدة:

  • باقة Mega Gold بقيمة 4745 درهمًا إماراتيًا: باقة Global Village Gold VIP + تذكرة Ultimate Platinum Plus السنوية لـ Dubai Parks and Resorts
  • حزمة Mega Silver بقيمة 3,245 دولارًا: حزمة Global Village Silver VIP + تذكرة الدخول السنوية Ultimate Platinum لـ Dubai Parks and Resorts

وتأتي هذه الباقات مع بطاقة بلاتينيوم بلس السنوية لمنتزهات دبي باركس آند ريزورتس والتي تمنح حامليها دخولاً غير محدود إلى جميع المنتزهات وحديقة النباتات الخضراء وخصماً بنسبة 20% في فندق لابيتا وفندق ليجولاند وغيرها.

عادت باقات VIP الكلاسيكية مع باقة Diamond VIP المتاحة للشراء مقابل 7,350 درهمًا إماراتيًا، بينما ستكون باقة Platinum معروضة للبيع مقابل 3,100 درهم إماراتي. وستبلغ تكلفة الباقة الذهبية 2,350 درهمًا إماراتيًا والباقة الفضية 1,750 درهمًا إماراتيًا لكل منهما.

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