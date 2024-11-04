خدمة جديدة لمشاركة سيارات الأجرة بين دبي وأبوظبي

وأضافت الهيئة أن الخدمة الجديدة التي تهدف إلى توفير خيار نقل مريح وسريع وبأسعار معقولة، ستستمر لمدة ستة أشهر، وسيتم دراسة النتائج لتحديد إمكانية توسيعها إلى مواقع أخرى في المستقبل.

وسيتمكن الركاب من مشاركة الرحلات بين مركز ابن بطوطة في دبي ومركز الوحدة في أبوظبي.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تهدف هذه المبادرة إلى تقليل كلفة التعرفة على الركاب، لا سيما أولئك، الذين يستخدمون هذا النوع من النقل بين مدينتي دبي وأبوظبي بشكل منتظم أو شبه منتظم، هذا بالإضافة إلى توفّر محطات ومواقف لمختلف وسائل المواصلات العامة قريبة من كلا الموقعين المذكورين.

وأكد شاكري على أن هذه المبادرة ستعود على الركاب بفوائد عديدة أهمها تقليل التكلفة بنسبة 75% تقريباً في حالة مشاركة (4) ركاب في مركبة أجرة واحدة للتنقل بين الإمارتين.

وأضاف أنه مع الخدمة التجريبية سيتعين على كل راكب دفع 66 درهماً في الرحلة المشتركة بدلاً من تحمل كل راكب تكلفة الأجرة كاملة، ويمكن دفع الأجرة عبر البطاقات المصرفية أو بطاقات نول.