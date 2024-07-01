خدمة السفر"الآن" والدفع"لاحقاً" تشهد انتعاشاً في الإمارات

وقال عدناني: "لا يستطيع كثير من الناس دفع مبلغ 10000 درهم دفعة واحدة، لكنهم يستطيعون دفع 2500 درهم على أربعة أقساط. لذا فإن خيار "اشتر الآن وادفع لاحقاً" يكون مفيداً جداً للمسافرين. كما تتيح الخدمة خيار إضافة المزيد من الوجهات. على سبيل المثال، يستطيع الفرد الذي يخطط للسفر إلى جورجيا أن يضيف أيضاً وجهات في أوروبا الغربية بإضافة بضعة آلاف من الدراهم ويمكنه سداد المبلغ على أقساط".