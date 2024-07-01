خدمة السفر"الآن" والدفع"لاحقاً" تشهد انتعاشاً في الإمارات
يتزايد الطلب على خدمة السفر الآن والدفع لاحقاً - وهو مفهوم مشابه لـ "تسوق الآن وادفع لاحقًا" - بين المسافرين في دولة الإمارات، وخاصة بين أولئك الذين يسافرون إلى وجهات مكلفة وطويلة المدى.
وخلال العطلة الصيفية المدرسية الطويلة، يسافر العديد من المقيمين في الدولة إلى الخارج مع عائلاتهم إلى وجهات ذات طقس أكثر برودة.
ويعد الصيف ذروة موسم السفر إلى الخارج، لذا فلا عجب أن تكون أسعار تذاكر الطيران في أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى جميع الوجهات السياحية الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا الغربية والشرقية والشرق الأقصى. وهذا ما يدفع العديد من العائلات إلى الاستفادة من خيارات خدمات السفر الآن والدفع لاحقاً، المتوفرة عبر منصات متعددة.
ويختار بعض السكان أيضاً تمويل عطلاتهم عن طريق خيار تمويل السفر من قبل البنوك المحلية.
وفي الوقت الحالي، تقدم العديد من البنوك هذه الخدمة ومنهم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة وسيتي بنك والعديد من البنوك الأخرى .
وبالمثل، تعاونت شركات الطيران المحلية مع البنوك المحلية التي تتيح للمقيمين في الدولة خيار دفع تكاليف السفر بالتقسيط. وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالسفر خلال هذا الصيف والدفع على أقساط خلال الأشهر المقبلة، في حين يقدم البعض القروض غير الربحية.
وكما صدر عن تطبيق التسوق والخدمات المالية (تابي)، إن متوسط نمو مبيعات السفر بلغ 115% على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، مع متوسط قيمة طلب السفر 300 دولار (1300 درهم).
وقالت "ميرة كيتيت"، رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دناتا للسفريات، إنهم بالتأكيد يشهدون اهتماماً واسعاً بخيارات الدفع المرنة، ويروجون لها بنشاط".
وأضافت :"تمكن خيارات الدفع (المرنة) هذه عملاء شركائنا المصرفيين من الدفع بسهولة وكثيراً ما نرى هذا الخيار مفضل من قبل العملاء الذين يخططون للإقامات الأطول أو لتأمين حجوزات للعائلة أو مجموعة من المسافرين".
أبرمت سفريات دناتا شراكات مع 12 بنكاً محلياً لتقديم خطط الدفع الميسرة للمسافرين في دولة الإمارات
وأضافت: "لقد قمنا بمضاعفة قاعدة شركائنا المصرفيين في العام الماضي وتتزايد شعبية الخدمة وتدعم عملائنا عبر الخيارات المتنوعة".
"إن هدفنا هو توفير فرص السفر لعملائنا عبر خطط الدفع الميسرة ودون الحاجة إلى دفع المبلغ الكامل في معاملة واحدة. نحن نتيح لعملائنا الفرصة لاختيار الخطة المناسبة لهم أو الاستفادة من بطاقتنا المشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي توفر خطط دفع مرنة وتقدم أيضاً استرداداً يصل إلى 15% على مشتريات العملاء من خلال نقاط دناتا - للاستفادة من المزيد من التوفير في رحلتهم القادمة".
وقال "أفيناش عدناني"، المدير العام لشركة "بلوتو ترافيلز"، إن خدمة السفر الآن والدفع لاحقاً تشهد انتعاشاً كبيراً ضمن قطاع السفر فهي تساعد سكان الإمارات على التخطيط لعطلاتهم التي تتناسب مع ميزانيتهم ومواردهم.
وأضاف أن العديد من الأشخاص يختارون زيارة وجهتين أو أكثر وقضاء إجازات تتراوح مدتها بين 10 إلى 15 يوماً، مما يسبب ارتفاع في تكلفة السفر ويدفعهم إلى التوجه إلى خيار خدمة السفر الآن والدفع لاحقاً.
وقال عدناني: "لا يستطيع كثير من الناس دفع مبلغ 10000 درهم دفعة واحدة، لكنهم يستطيعون دفع 2500 درهم على أربعة أقساط. لذا فإن خيار "اشتر الآن وادفع لاحقاً" يكون مفيداً جداً للمسافرين. كما تتيح الخدمة خيار إضافة المزيد من الوجهات. على سبيل المثال، يستطيع الفرد الذي يخطط للسفر إلى جورجيا أن يضيف أيضاً وجهات في أوروبا الغربية بإضافة بضعة آلاف من الدراهم ويمكنه سداد المبلغ على أقساط".