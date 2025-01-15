خدمات غسيل السيارات والتزود بالوقود قريباً في مواقف دبي
ستقدم مواقع مواقف السيارات المختارة في دبي قريباً خدمات السيارات، بما في ذلك غسيل السيارات، والتزود بالوقود أثناء التنقل، وتغيير زيت المحرك، وفحص الإطارات، والبطارية، وغيرها من خدمات صيانة المركبات الأساسية.
جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي "باركين ش.م.ع" (مشغل مواقف السيارات العامة في دبي) و"اينوك" (مجموعة شركات بترول الإمارات الوطنية) يوم الأربعاء - على هامش منتدى دبي العالمي العاشر لإدارة المشاريع (DIPMF) الجاري تنفيذه.
ولم تحدد باركين بعد مواقع مواقف السيارات المحددة التي ستتوفر فيها الخدمات، لكنها أشارت إلى أن سائقي السيارات سيحظون "براحة عملاء لا مثيل لها، معززة بالأساسيات أثناء التنقل من متاجر زووم".
وسوف يعمل التعاون بين باركين وإينوك أيضًا على دمج تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية الخاصة بكل من الشركتين، مما يتيح للعملاء حجز خدمات السيارات من خلال أي من المنصتين.
وأشارت باركين إلى أن "هذا التكامل سيوفر تجربة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام، مع ميزات إدارة الحجز وتحديثات الحالة في الوقت الفعلي وخيارات الدفع الآمنة داخل التطبيق".
التوسع إلى الإمارات الأخرى وخارجها
وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة الخليج تايمز نشرت يوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة باركين المهندس محمد عبد الله العلي إن الشركة تخطط لتوسيع عملياتها بشكل كبير. وقال: "إن توسيع عملياتنا في إمارة أخرى وحتى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء من استراتيجية نمو الشركة.
وأضاف: "في نهاية عام 2024، أعلنا أننا في محادثات مع مجموعة سعودية بارزة مهتمة بقطاع مواقف السيارات المحلية، لتوسيع خدمات مواقف السيارات المدفوعة في السوق السعودية. وسيعطي التعاون المتصور الأولوية لتبني التقنيات الرقمية المتقدمة والكاميرات الذكية لتبسيط مواقف السيارات وتحسين الاستخدام وتقليل الازدحام وخلق تجربة مواقف سيارات سلسة للجمهور".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت شركة باركين عن تطبيق رسوم المواقف المميزة في جميع أنحاء دبي اعتبارًا من مارس/آذار 2025. وستكون رسوم المواقف المميزة 6 دراهم للساعة من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا؛ ومن الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً. وستكون الرسوم الأخرى 4 دراهم للساعة لجميع مواقف السيارات العامة المدفوعة الأخرى.
وسيتم تطبيق رسوم مواقف السيارات بقيمة 6 دراهم للساعة في المناطق التي تقع ضمن مسافة 500 متر من محطة المترو، والمناطق ذات الإشغال العالي لمواقف السيارات خلال ساعات الذروة، بالإضافة إلى الأسواق ومناطق الأنشطة التجارية.
وسترتفع رسوم مواقف السيارات أيضًا خلال الفعاليات الكبرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والحفلات الموسيقية "لإدارة الزيادة المؤقتة في الطلب على مواقف السيارات بشكل فعال".