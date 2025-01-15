خدمات غسيل السيارات والتزود بالوقود قريباً في مواقف دبي

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت شركة باركين عن تطبيق رسوم المواقف المميزة في جميع أنحاء دبي اعتبارًا من مارس/آذار 2025. وستكون رسوم المواقف المميزة 6 دراهم للساعة من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا؛ ومن الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً. وستكون الرسوم الأخرى 4 دراهم للساعة لجميع مواقف السيارات العامة المدفوعة الأخرى.