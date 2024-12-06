خدمات التوصيل تتوسع في الإمارات رغم الازدحام المروري
شهدت شركات التوصيل في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حاداً في الطلب على توصيل الطرود داخل الإمارات، وفي حين يعزو البعض ذلك إلى زيادة حركة المرور في الإمارات، يقول آخرون إن صعود التجارة الإلكترونية هو السبب الرئيسي.
قال "جيسون كلير"، مدير الشراكات في شركة"يلا كوريير" Yalla Courier: "لقد شهدنا زيادة كبيرة في طلبات التوصيل محلياً على الرغم من أننا لم نقم بتسويق خدماتنا المحلية على نطاق واسع، نحن شركة توصيل دولية، ولكننا الآن نتوسع محلياً ونضيف حتى موقعاً للتسليم في كشك في أحد مراكز التسوق لمواكبة الطلب".
وقد دعمت تعليقاته شركات توصيل أخرى أيضاً. قال "برهان بن مينا"، الرئيس التنفيذي لشركة "شيبا" للتوصيل: "لقد شهد سوق التوصيل السريع والطرود في الإمارات العربية المتحدة توسعاً بمعدل سنوي يبلغ حوالي 7.5 في المائة منذ عام 2020. إنه أحد أسرع قطاعات التوصيل السريع والطرود نموًا في العالم".
"لقد زادت أحجام شركتنا، على سبيل المثال، بنسبة تزيد عن 100 في المائة منذ عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق هذا القطاع بين عامي 2024 و2030 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8 في المائة، من 1.2 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار."
سبب زيادة الطلب
وبحسب الخبراء، تم ذكر عدة أسباب ساهمت في زيادة حجم الطلبات المقدمة من قبل شركات التوصيل. وقال جيسون: "وفقًا للملاحظات التي تلقيناها من عملائنا، يقول الكثيرون إن الازدحام المروري يؤثر على هذا السلوك. وحتى إذا كانت نقطة التسليم على بعد 10 دقائق بالسيارة، فإن الناس يختارون الآن توفير الوقت واستخدام خدمة التوصيل عبر شركات التوصيل".
وأضاف أن القدرة على تحمل التكاليف كانت أيضًا عاملاً مهمًا. وقال: "الآن، يكلف إرسال طرد يزن 5 كجم من أبو ظبي إلى دبي حوالي 30 درهماً فقط، وهو أرخص من كوب من القهوة".
وأضاف "بورهين" أن معدل النمو يعكس التوسع في خدمات التوصيل المحلية والعابرة للحدود، مع مساهمات قوية من التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية. وقال: "إن مكانة دبي كمركز رئيسي للأعمال والتجزئة تدفع الطلب الكبير على خدمات التوصيل المحلية، بما في ذلك التوصيل عند الطلب وفي نفس اليوم".
الطرق الأكثر شعبية
بالنسبة لشركة شيبا Shipa Delivery، فإن الطرق الأكثر شعبية لعمليات التسليم هي الطرق بين الإمارات. وقال بورهين: "يشهد طريق دبي إلى أبو ظبي نشاطًا كبيرًا لخدمات البريد السريع بسبب حركة البضائع بين أكبر مدينتين، وخاصة للتجارة الإلكترونية والمعاملات بين الشركات. إن عمليات التسليم من دبي إلى الشارقة والإمارات الشمالية هي طريق ضروري لعمليات التسليم المتكررة في نفس اليوم واليوم التالي، والتي غالبًا ما تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنصات".
وأضاف أن أكثر السلع المرسلة شيوعاً هي الملابس، وقال: "تتصدر الملابس قائمة السلع الأكثر شعبية بين المتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات، حيث يشتريها 58% من المستهلكين عبر الإنترنت، تليها الأحذية بنسبة 51% ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم بنسبة 43%". وأشار إلى أن الطلب على الإكسسوارات والإلكترونيات الاستهلاكية والمنتجات الصيدلانية والبقالة مستمر في الارتفاع أيضاً، مدفوعاً بالحاجة إلى التوصيل السريع والموثوق.
وفي الوقت نفسه، كان المسار الأكثر شعبية بالنسبة لشركة يلا كوريير Yalla Courier هو دبي مارينا إلى ديرة، وهي حقيقة أرجعها جيسون إلى حركة المرور الكثيفة على المسار. وقال جيسون إن الشركة لاحظت أيضًا اتجاهًا لاستلام العناصر من مراكز التسوق. وقال: "لدى عملائنا نوع من الترتيبات مع المتاجر في العديد من مراكز التسوق، ونسعى إلى الحصول على خدماتنا لاستلامها وتوصيلها". "إن معرفة ما يريدونه يوفر للناس الكثير من المتاعب والوقت للقيادة وركن السيارة والتسوق من المركز التجاري".