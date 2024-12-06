خدمات التوصيل تتوسع في الإمارات رغم الازدحام المروري

وفي الوقت نفسه، كان المسار الأكثر شعبية بالنسبة لشركة يلا كوريير Yalla Courier هو دبي مارينا إلى ديرة، وهي حقيقة أرجعها جيسون إلى حركة المرور الكثيفة على المسار. وقال جيسون إن الشركة لاحظت أيضًا اتجاهًا لاستلام العناصر من مراكز التسوق. وقال: "لدى عملائنا نوع من الترتيبات مع المتاجر في العديد من مراكز التسوق، ونسعى إلى الحصول على خدماتنا لاستلامها وتوصيلها". "إن معرفة ما يريدونه يوفر للناس الكثير من المتاعب والوقت للقيادة وركن السيارة والتسوق من المركز التجاري".