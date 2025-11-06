الإمارات

ختم خاص لزوار دبي خلال تحدي اللياقة 30x30

يربط بين الرياضة والصحة والضيافة، وإيماءة رمزية تترك لكل مسافر علامة تعكس قيم المدينة النابضة والمتطورة باستمرار
ميهير دانجال
إذا كنت تسافر إلى دبي، ألقِ نظرة فاحصة على الختم الموجود على جواز سفرك.

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة خاصة كجزء من فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30. في هذا، يرحبون بالمسافرين بختم مخصص يحمل شعار التحدي.

قال العميد فيصل عبدالله النعيمي، مساعد المدير العام لقطاع المطارات، إن هذه الخطوة تظهر أن الحركة والحيوية جزء من هوية المدينة. وقال: “من خلال ختم تحدي اللياقة 30×30، نحتفل بروح دبي — المدينة التي لا تتوقف عن الحركة.”

يربط بين الرياضة والصحة والضيافة، حيث يعمل ختم تحدي اللياقة 30×30 في مطار دبي الدولي كإيماءة رمزية تترك لكل مسافر علامة تعكس قيم المدينة النابضة والمتطورة باستمرار.

