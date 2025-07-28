ختام مذهل لـ"دبي للطيران 2025" بحفل يضم نجوم الفن العالمي

سيشهد معرض دبي للطيران 2025 خاتمة مذهلة تضم عروضاً رئيسية من فنانين حائزين على جوائز مثل "تيدي سويمز" و"مارك رونسون".

ومن المقرر أن يقام حفل العشاء الخاص بالمعرض الجوي في 20 نوفمبر، وسيجمع 3300 ضيف خلال أمسية تحتفل بالأشخاص والأفكار والشراكات التي تشكل العصر القادم للطيران.

وصف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، نسخة هذا العام من المعرض بأنها "الأكثر طموحًا حتى الآن"، وقال إنها "تكريم" للطاقات التي تُحفّز دبي، أكبر مركز دولي في العالم. وأضاف: "معرض دبي للطيران ليس مجرد ملتقى لعالم الطيران، بل هو منصة انطلاق له. إنه ملتقى للطموح والخيال والتقدم، حيث يُرسم مستقبل الطيران من خلال الحوار والتعاون".

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يُقام معرض دبي للطيران، أحد أكبر التجمعات لصناعة الطيران في المنطقة، في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في مطار دبي ورلد سنترال. يُقام المعرض تحت شعار "المستقبل هنا"، ويجمع أكثر من 148 ألف خبير ومبتكر من 98 دولة، ليُبرم صفقات بمليارات الدولارات ويُقدم ابتكارات رائدة تُشكل مستقبل صناعة الطيران.

على مر السنين، أصبح حفل العشاء الاحتفالي للعرض الجوي حدثًا اجتماعيًا لا يمكن تفويته، حيث يستقبل أساطير مثل Maroon 5، وThe Script، وOneRepublic، وKaty Perry، وJennifer Lopez.

حدث مرصع بالنجوم

سيشهد الحدث، الذي سيُقام هذا العام في أتلانتس النخلة، تجربةً مُعدّة بعناية، حيث ستُشكّل السجادة الحمراء مساحةً ديناميكيةً مليئةً بالأنشطة التفاعلية. وسيُرحّب بهم رسميًا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، قبل أن يستمتعوا بتجربة طعام عالمية المستوى، محاطين بشاشات عرض متطورة ومنشآت متعددة الحواس تُضفي حيويةً على موضوع الأمسية.

سيصعد الفنان الأمريكي تيدي سويمز، صاحب الأرقام القياسية العالمية، إلى المسرح لتقديم مجموعة من الأغاني الناجحة، بما في ذلك "Lose Control" و"The Door"، وذلك على خلفية جزيرة نخلة جميرا الشهيرة في دبي.