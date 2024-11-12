خبير: النشاط الزلزالي في الإمارات يصنف منخفضاً

وقال محمد الحسني، رئيس قسم الرصد الزلزالي بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد الجوية، لصحيفة خليج تايمز خلال مقابلة حصرية: "على الرغم من أن هذه الأحداث غالباً ما تتركز على بعد مئات الكيلومترات، إلا أنها يمكن أن تنتج هزات أرضية قد نشعر بها في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في الإمارات الشمالية". وأضاف: "نحن جزء من الصفيحة العربية التي تتجه نحو صفيحة يوجين. تتسبب حركة هاتين الصفيحتين في حدوث زلازل في جنوب إيران في جبال زاغروس. ويعتبر هذا أول مصدر زلزالي حول الإمارات العربية المتحدة".