خبير إماراتي: رماد بركان إثيوبيا قد يصل اليمن وعمان

وأضاف أن الحدث مهم للباحثين، حيث يوفر فرصة نادرة لدراسة نظام بركاني خامد يعيد النشاط بعد آلاف السنين. كما يسلط الضوء على الحركة الجيولوجية المستمرة في وادي الصدع الأفريقي، حيث يمكن أن تؤدي التحولات في قشرة الأرض إلى نشاط بركاني مفاجئ. وعلى الرغم من أن الثوران قد تراجع حسب التقارير، إلا أن الخبراء يحذرون من أن البراكين الدرعية يمكن أن تشهد انفجارات لاحقة، مما يجعل المراقبة المستمرة مهمة.