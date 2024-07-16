خبير إماراتي: تعاطف مع "ترامب"عقب محاولة الاغتيال

ستؤدي محاولة اغتيال دونالد ترامب إلى "ارتفاع أصوات التعاطف" مع المرشح الجمهوري الأمريكي، بحسب الباحث المقيم في الإمارات الدكتور "كريستيان ألكسندر". وقال الأستاذ والزميل البارز في معهد ربدان للأمن والدفاع (RSDI) في أبو ظبي، أن هذا قد يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات المقبلة.

وقال في حديثه لصحيفة "خليج تايمز" : "بإمكان محاولة الاغتيال أن تزيد من تحفيز قاعدة دعم ترامب، سيصور الحادث ترامب على أنه ناجٍ مما سيعزز بالتأكيد جاذبيته كزعيم مرن وحازم، وسيُنظر إليه على أنه شخصية أشبه بالشهيد، وسيُنظر إليه على أنه ضحية للعنف السياسي، مما قد يؤدي إلى زيادة في أصوات التعاطف".