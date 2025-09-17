خبير إماراتي: العالم قد يعود إلى الفحم مع تواصل انبعاثات الكربون

حذر وزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة من أن العالم يحرز تقدماً ضئيلاً في مجال العمل المناخي، قائلاً إنه يواصل "فعل الشيء نفسه".
وقال عبد الله بلحيف النعيمي، الذي شغل منصب الوزير من عام 2020 إلى عام 2021، يوم الأربعاء إنه إذا استمر التلوث الناجم عن إلقاء الوقود وانبعاثات الكربون، "فإنه لن يساعد البيئة حقًا، وسنستمر في فعل الشيء نفسه".
وفي حديثه خلال جلسة نقاشية مع تيد كيمب، كبير مسؤولي المحتوى في صحيفة خليج تايمز ، ضمن فعالية "الرحلة إلى الصفر الصافي" التي نظمتها شركة كي تي إيفنتس، أشار النعيمي إلى أنه منذ اتفاقية باريس، تمكن العالم من توليد 10% فقط من طاقته من مصادر نظيفة، مع استمرار 85 إلى 90% من هذه النسبة في الوصول إلى الوقود الأحفوري.
تم اعتماد اتفاق باريس، وهو معاهدة دولية وقعتها 195 دولة لمعالجة تغير المناخ، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، أي منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
قال النعيمي: "خلال الخمسين عامًا المقبلة، لن يكون الغاز والنفط موجودين. أخشى أن نعود إلى الفحم في مرحلة ما إذا لم نُرشد استخدام ما لدينا اليوم". وأضاف أن حتى المعادن المتجددة محدودة، تمامًا مثل الغاز والنفط.
تخطط الإمارات العربية المتحدة لزراعة أكبر مزرعة مانجروف في العالم وبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية. ومع ذلك، حذّر النعيمي من أن هذه الجهود ليست كافية، لأن تغير المناخ "ليس قضية إقليمية، بل قضية عالمية. لا يمكن الحد من الانبعاثات بينما يتزايد الآخرون"، في إشارة إلى جهود إزالة الكربون.
تقود دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العمل المناخي، من خلال تنفيذ استراتيجية صافي الصفر 2050، والتي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
وفقًا للأمم المتحدة، فإن صافي الصفر يعني تقليل انبعاثات الكربون إلى كمية صغيرة من الانبعاثات المتبقية التي يمكن امتصاصها وتخزينها بشكل دائم عن طريق الطبيعة وتدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون الأخرى، مما يترك الصفر في الغلاف الجوي.
