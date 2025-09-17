خبير إماراتي: العالم قد يعود إلى الفحم مع تواصل انبعاثات الكربون

وفي حديثه خلال جلسة نقاشية مع تيد كيمب، كبير مسؤولي المحتوى في صحيفة خليج تايمز ، ضمن فعالية "الرحلة إلى الصفر الصافي" التي نظمتها شركة كي تي إيفنتس، أشار النعيمي إلى أنه منذ اتفاقية باريس، تمكن العالم من توليد 10% فقط من طاقته من مصادر نظيفة، مع استمرار 85 إلى 90% من هذه النسبة في الوصول إلى الوقود الأحفوري.