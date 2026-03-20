خبراء يكشفون كواليس "الإرهاق الجماعي" وصراع العودة لروتين ما بعد رمضان

قد تنتهي الاحتفالات بالضحك والتجمعات الليلية المتأخرة، ولكن بالنسبة للعديد من السكان، تبدأ التداعيات الحقيقية في اليوم التالي، مع جفون ثقيلة، وإنذارات فائتة، وصراع للبقاء مستيقظين. 'غيبوبة العيد' — وهي أكثر من مجرد تعب؛ إنها تجربة منتشرة على نطاق واسع.
أصبح المصطلح مألوفًا في منطقة الخليج لوصف الإرهاق الشديد الذي يلي عيد الفطر، والذي ينجم عن التجمعات الليلية المتأخرة، والوجبات الدسمة، والتحول المفاجئ عن روتين رمضان. وبينما يُنظر إليه غالبًا على سبيل المزاح، يقول خبراء الصحة إن هذه الحالة تعكس إجهادًا بدنيًا ونفسيًا حقيقيًا على الجسم.
بالنسبة للكثيرين في الإمارات، هذه التجربة مألوفة جدًا. تقول فاطمة حمد، المقيمة في رأس الخيمة، إن أيام العيد تبدأ مبكرًا على الرغم من الليالي التي تمتد إلى ما بعد منتصف الليل. “من صلاة العيد الصباحية إلى وجبات الإفطار العائلية والزيارات المستمرة، اليوم مليء،” قالت. “بحلول فترة ما بعد الظهر، ينتهي المطاف بمعظم أفراد العائلة بالنوم بسبب الإرهاق.”
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.
يصف آخرون أنماطًا مماثلة. قالت أم حامد، المقيمة في دبي، إن عائلتها غالبًا ما تسهر طوال الليل خلال العيد وتنام بعد الغداء حتى غروب الشمس (المغرب). “نشعر بإرهاق شديد، وصداع، وحتى ألم في العين أحيانًا بسبب قلة النوم،” أوضحت، مضيفة أن العودة إلى الروتين الطبيعي يمكن أن تكون “صعبة بعض الشيء.”
يشعر السكان الأصغر سنًا أيضًا بالتأثير. قالت يمنى سليمان، المقيمة في دبي والبالغة من العمر 15 عامًا، إن روتينها يتغير بشكل كبير خلال العطلة.
“خلال العيد، أسهر لوقت متأخر أكثر من المعتاد، أقضي الوقت مع العائلة والأصدقاء، أستمتع بالوجبات الاحتفالية، وأشارك في الاحتفالات بعد رمضان،” قالت. “هذا يجعل الأيام تبدو أطول بكثير.”
وأضافت أن جدول النوم المضطرب يجعل من الصعب البقاء مركزة ونشيطة. “غيبوبة العيد هي شيء أختبره، وقد يكون من الصعب العودة إلى روتين منتظم،” قالت. “أحاول تعديل جدول نومي تدريجيًا بعد العطلة، لكن الأمر ليس سهلاً دائمًا، خاصة مع بدء الدراسة مرة أخرى.”
وفقًا للدكتورة رانيا زين الدين، أخصائية أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى برجيل، فإن الإرهاق ليس مجرد تراجع مؤقت. فالسهر والتجمعات الاجتماعية والوجبات الدسمة خلال العيد غالبًا ما تأتي بعد شهر من أنماط النوم المتغيرة خلال رمضان، مما قد يعطل بشكل كبير الإيقاع الداخلي للجسم.
قالت: “يمكن أن يؤدي النوم المتقطع ونقص النمط الصحيح إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، والتعب، وارتفاع ضغط الدم، وضعف الوظائف الإدراكية، وزيادة مستويات السكر في الدم.”
وتشير إلى أن اضطراب النوم يؤثر على عملية الأيض، مما يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية ويقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون. وفي الوقت نفسه، يتراجع الأداء المعرفي، مما يؤدي إلى ضعف التركيز وتقلبات المزاج وانخفاض الطاقة.
مستشفى برجيل
يمكن أن تكون الآثار الجسدية ملحوظة بنفس القدر. وأضافت: “إن الانزعاج الهضمي والصداع وضعف المناعة أمر شائع خلال هذه الفترة،” محذرة من أن الاضطراب المطول قد يساهم في مخاطر صحية طويلة الأمد مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.
تسلط الدكتورة زارا أحمد، أخصائية طب الطوارئ في مستشفى رأس الخيمة، الضوء على أن المشكلة تنبع من اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وهي ساعته الداخلية الطبيعية.
قالت: “عندما يبقى الناس مستيقظين حتى الساعة 2 أو 3 صباحًا لعدة ليالٍ، يصبح نظام الجسم غير مستقر.” وأضافت: “يؤدي هذا إلى اختلالات هرمونية، وزيادة مستويات التوتر، وضعف وظيفة المناعة.”
كما تناولت سوء فهم شائع: أن القيلولة الطويلة أثناء النهار يمكن أن تعوض عن فقدان النوم الليلي.
مستشفى رأس الخيمة
أوضحت: “يمكن أن تساعد القيلولة القصيرة التي تتراوح مدتها بين 20 و 30 دقيقة،” مضيفة: “لكن النوم الطويل أثناء النهار غالبًا ما يزيد الأمور سوءًا عن طريق زيادة تعطيل دورة النوم والتسبب في الشعور بالترنح.”
بالإضافة إلى الانزعاج الفردي، يمكن أن يؤثر إرهاق ما بعد العيد على الحياة اليومية مع استئناف الروتين. ويبلغ العديد من السكان عن صعوبة في الاستيقاظ للعمل أو المدرسة، وانخفاض الإنتاجية، وتعب مستمر يمكن أن يستمر لأيام بعد انتهاء العطلة.
يوصي خبراء الصحة بالعودة التدريجية إلى أنماط النوم الطبيعية بدلاً من التغييرات المفاجئة. يمكن أن يساعد تعديل وقت النوم بمقدار 30 إلى 45 دقيقة كل يوم، والحفاظ على وقت استيقاظ ثابت، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح على إعادة ضبط ساعة الجسم.
تشمل الخطوات العملية الأخرى تجنب الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من الليل، والحد من الكافيين بعد الظهر، وتقليل وقت الشاشة قبل النوم، ودمج النشاط البدني الخفيف خلال النهار. وينصح الخبراء أيضًا بإعطاء الأولوية لجودة النوم على الكمية، خاصة خلال الفترة الانتقالية.
بينما تعتبر 'غيبوبة العيد' تجربة ثقافية مشتركة، يؤكد الأطباء أن التعافي ممكن من خلال تعديلات صغيرة ومتسقة. الموازنة بين تقاليد العيد والنوم الواعي والروتين اليومي يمكن أن يساعد السكان على بدء أيام ما بعد العطلة وهم يشعرون بالانتعاش بدلاً من الإرهاق.