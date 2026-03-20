خبراء يكشفون كواليس "الإرهاق الجماعي" وصراع العودة لروتين ما بعد رمضان

قد تنتهي الاحتفالات بالضحك والتجمعات الليلية المتأخرة، ولكن بالنسبة للعديد من السكان، تبدأ التداعيات الحقيقية في اليوم التالي، مع جفون ثقيلة، وإنذارات فائتة، وصراع للبقاء مستيقظين. 'غيبوبة العيد' — وهي أكثر من مجرد تعب؛ إنها تجربة منتشرة على نطاق واسع.

أصبح المصطلح مألوفًا في منطقة الخليج لوصف الإرهاق الشديد الذي يلي عيد الفطر، والذي ينجم عن التجمعات الليلية المتأخرة، والوجبات الدسمة، والتحول المفاجئ عن روتين رمضان. وبينما يُنظر إليه غالبًا على سبيل المزاح، يقول خبراء الصحة إن هذه الحالة تعكس إجهادًا بدنيًا ونفسيًا حقيقيًا على الجسم.

بالنسبة للكثيرين في الإمارات، هذه التجربة مألوفة جدًا. تقول فاطمة حمد، المقيمة في رأس الخيمة، إن أيام العيد تبدأ مبكرًا على الرغم من الليالي التي تمتد إلى ما بعد منتصف الليل. “من صلاة العيد الصباحية إلى وجبات الإفطار العائلية والزيارات المستمرة، اليوم مليء،” قالت. “بحلول فترة ما بعد الظهر، ينتهي المطاف بمعظم أفراد العائلة بالنوم بسبب الإرهاق.”

يصف آخرون أنماطًا مماثلة. قالت أم حامد، المقيمة في دبي، إن عائلتها غالبًا ما تسهر طوال الليل خلال العيد وتنام بعد الغداء حتى غروب الشمس (المغرب). “نشعر بإرهاق شديد، وصداع، وحتى ألم في العين أحيانًا بسبب قلة النوم،” أوضحت، مضيفة أن العودة إلى الروتين الطبيعي يمكن أن تكون “صعبة بعض الشيء.”

يشعر السكان الأصغر سنًا أيضًا بالتأثير. قالت يمنى سليمان، المقيمة في دبي والبالغة من العمر 15 عامًا، إن روتينها يتغير بشكل كبير خلال العطلة.

“خلال العيد، أسهر لوقت متأخر أكثر من المعتاد، أقضي الوقت مع العائلة والأصدقاء، أستمتع بالوجبات الاحتفالية، وأشارك في الاحتفالات بعد رمضان،” قالت. “هذا يجعل الأيام تبدو أطول بكثير.”

وأضافت أن جدول النوم المضطرب يجعل من الصعب البقاء مركزة ونشيطة. “غيبوبة العيد هي شيء أختبره، وقد يكون من الصعب العودة إلى روتين منتظم،” قالت. “أحاول تعديل جدول نومي تدريجيًا بعد العطلة، لكن الأمر ليس سهلاً دائمًا، خاصة مع بدء الدراسة مرة أخرى.”

وفقًا للدكتورة رانيا زين الدين، أخصائية أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى برجيل، فإن الإرهاق ليس مجرد تراجع مؤقت. فالسهر والتجمعات الاجتماعية والوجبات الدسمة خلال العيد غالبًا ما تأتي بعد شهر من أنماط النوم المتغيرة خلال رمضان، مما قد يعطل بشكل كبير الإيقاع الداخلي للجسم.

قالت: “يمكن أن يؤدي النوم المتقطع ونقص النمط الصحيح إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، والتعب، وارتفاع ضغط الدم، وضعف الوظائف الإدراكية، وزيادة مستويات السكر في الدم.”

وتشير إلى أن اضطراب النوم يؤثر على عملية الأيض، مما يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية ويقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون. وفي الوقت نفسه، يتراجع الأداء المعرفي، مما يؤدي إلى ضعف التركيز وتقلبات المزاج وانخفاض الطاقة.