خبراء يدعون لتعليم أفضل وضوابط مشددة مع تخفيض سن القيادة

وقال لصحيفة خليج تايمز : "عندما كنت أكبر - واستنادًا إلى تاريخي القصصي عندما كنت أصغر سنًا - كنت أرى أشخاصًا من حولي يقودون سياراتهم في سن أصغر كثيرًا من 18 عامًا، وخاصة في المناطق النائية حيث كانت هناك حاجة للأولاد للقيادة في سن مبكرة. بعض الطرق لم تكن متطورة بالكامل بعد لكنهم تمكنوا من السير فيها ".