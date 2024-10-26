خبراء يدعون لتعليم أفضل وضوابط مشددة مع تخفيض سن القيادة
اعتبارًا من 29 مارس من العام المقبل، سيُسمح لأي شخص بلغ سن 17 عامًا بالحصول على رخصة قيادة في الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون جديد عدل شرط السن الأدنى الحالي البالغ 18 عامًا. يجعل هذا القرار الإمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تخفض السن القانوني للقيادة إلى 17 عامًا.
ويعد التعديل جزءًا من القانون الاتحادي الشامل لتنظيم المرور الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، بهدف "مواكبة التطور السريع للنقل في جميع أنحاء العالم".
يرى الباحث الإماراتي في مجال السلامة المرورية الدكتور مصطفى الداه أن اللائحة الجديدة لها أساس في تاريخ وتطور مجتمع الإمارات.
وقال لصحيفة خليج تايمز : "عندما كنت أكبر - واستنادًا إلى تاريخي القصصي عندما كنت أصغر سنًا - كنت أرى أشخاصًا من حولي يقودون سياراتهم في سن أصغر كثيرًا من 18 عامًا، وخاصة في المناطق النائية حيث كانت هناك حاجة للأولاد للقيادة في سن مبكرة. بعض الطرق لم تكن متطورة بالكامل بعد لكنهم تمكنوا من السير فيها ".
وأضاف الداه "إن هذا التعديل الأخير يتماشى مع الاعتراف بأن الإنسان قادر جسدياً على التحكم في السيارة في سن مبكرة، لكنني متأكد من أنه ستكون هناك تدابير مراقبة دقيقة قبل وبعد تنفيذ القانون لمعرفة مدى فعاليته فيما يتعلق بالسلامة على الطرق".
وأشار الداه، مؤسس شركة «إم إيه ترافيك كونسلتينج» ورئيس قسم دراسات المرور السابق في شرطة دبي، إلى إمكانية إعطاء دروس إضافية لمتعلمي القيادة الشباب، مثل ما يتم في الدول الغربية.
السلامة المرورية تبدأ في المدارس
ويرى "توماس إيدلمان"، مؤسس ومدير عام جمعية سلامة الطرق في الإمارات العربية المتحدة، أن الحاجة الأكثر إلحاحاً هي "توفير تعليم أفضل في مدارس تعليم القيادة - والذي من الأفضل أن يبدأ في المدارس، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى التي لديها حدود عمرية منخفضة للقيادة".
وأضاف "نحتاج أيضا إلى رخصة قيادة على مراحل مع تحديد حجم وأداء المركبات وبعد عدد معين من السنوات يتم ترقية الرخصة إلى رخصة كاملة وبناء على "ورقة واضحة" فقط مما يعني عدم وجود مخالفات".
وقال إيدلمان إنه "في البلدان الأخرى التي تمنح رخصة القيادة لمن هم دون سن 18 عامًا، يجب على السائقين المبتدئين أن يكونوا برفقة شخص بالغ لديه رخصة القيادة لفترة طويلة".
وأضاف أنه "يجب استخدام تطبيقات القيادة الآمنة الإلزامية للسائقين الشباب أيضًا، كما هو مطلوب من قبل شركات التأمين في العديد من البلدان".
الفئة العمرية المعرضة للخطر
وبحسب تقرير لوزارة الداخلية نُشر العام الماضي، فإن سائقي السيارات الشباب في الفئة العمرية من 19 إلى 29 عاماً هم الفئة العمرية الأكثر عرضة للخطر، حيث يقع أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.
ومن بين 352 حالة وفاة بسبب حوادث المرور تم تسجيلها في عام 2023، شكل السائقون في الفئة العمرية 19-29 عاماً نسبة 38% أو 134 حالة وفاة، يليهم السائقون في الفئة العمرية 30-39 عاماً والذين شكلوا 91% أو 26% من إجمالي عدد الوفيات.
وأشار إيدلمان إلى أن تقرير وزارة الداخلية كشف أن 16 في المائة من الحوادث المرورية الكبرى كانت بسبب حاملي رخص القيادة الجديدة.
وقال "لقد رأينا من خلال أبحاث السلوك أن سائقي السيارات الشباب يشعرون بأنهم لا يقهرون، وبالتالي فإنهم يسجلون أسوأ النتائج مقارنة بالعمر المتوسط من حيث جميع السلوكيات السيئة تقريبًا مثل انخفاض مستويات استخدام حزام الأمان، والمزيد من السرعة، والمزيد من المتابعة عن كثب، وقلة استخدام المؤشر، والمزيد من تشتيت الانتباه أثناء القيادة".
تغيير عاجل
واقترح إيدلمان: "إننا في حاجة إلى تغيير عاجل في سلوك السائقين الشباب. وبعبارة بسيطة، يتصرف السائقون الشباب بشكل أكثر خطورة ويحمون أنفسهم بدرجة أقل من السائقين الأكبر سناً والأكثر خبرة. كما أن السائقين الشباب أكثر تشتتاً للانتباه، ويقتربون من السيارات الأخرى أكثر، ويستخدمون مؤشرات الانعطاف وأحزمة الأمان بدرجة أقل من السائقين العاديين".
"إن التركيز بشكل خاص على الفئة المعرضة للخطر من السائقين المبتدئين أمر ضروري ويجب تنفيذ عادات السلامة على الطرق بالفعل على مستوى رياض الأطفال والمدارس، ومن الأفضل من خلال إدخال مناهج إلزامية للسلامة على الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمامًا كما هو الحال في البلدان الأخرى."
وفي الوقت نفسه، يتفق بعض الآباء على أن "الثقة في الأشخاص الأصغر سناً لتولي القيادة سيكون مفيدًا لجعلهم أكثر استقلالية".
وقالت "ساندرا تان"، وهي أم لطفلين مراهقين وتقيم في دبي، لصحيفة "خليج تايمز": "إذا كان السائق حذراً، فلا ينبغي أن يكون هناك أي اعتراض من أي شخص على منحه رخصة في سن 17 عاماً".
وأضاف "روبرت أندرادا"، وهو أب لطفلين، "إن الحصول على رخصة قيادة يعد إنجازًا كبيرًا. لكنه يأتي مع قدر كبير من المسؤولية وهذا هو الجانب الأكثر أهمية الذي نحتاج إلى تعليمه لأطفالنا".
وقال "إن العمر في الواقع ليس ضمانًا بأن كونك كبيراً في السن يجعلك سائقاً آمناً لأن الأمر كله يعتمد على شخصية الشخص الذي يقود السيارة ووعيه بالسلامة".