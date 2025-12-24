خبراء يحذرون من مخاطر السكوترات الكهربائية على أرواح الأطفال في الإمارات

في العديد من الأحياء، أبلغ السكان عن أطفال يركبون بتهور في وسط الشارع، بدون أي إشراف من بالغين. قالت مريم أ.، إحدى سكان الشارقة، إنها شهدت مجموعة من الأطفال البالغين من العمر 8 و9 سنوات يركبون حول زاوية كانت قد تفوت رؤيتهم تقريباً. وتضيف “لو لم أكن أقود بسرعة منخفضة، لكنت قد اصطدمت بأحد الأطفال”.