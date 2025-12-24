خبراء يحذرون من مخاطر السكوترات الكهربائية على أرواح الأطفال في الإمارات

مع انخفاض درجات الحرارة وإغلاق المدارس، يرى العديد من الأطفال أن هذه هي الفرصة المثالية لإخراج سكوتراتهم الكهربائية ودراجاتهم من المخزن إلى الطرق. ومع ذلك، تقول السلطات وخبراء سلامة الطرق إن الآباء يجب أن يكونوا حذرين ويأخذوا الاحتياطات السلامة اللازمة قبل السماح لأطفالهم بالخروج إلى الطريق.
أبرز خبير سلامة الطرق مصطفى الضحى واجب الآباء تجاه سلامة أطفالهم. وقال إنه من الطبيعي أن يرغب الأطفال في قضاء وقتهم في أنشطة خارجية مثل ركوب الدراجات أو السكوترات على الطرق، لكن الآباء يجب أن يحددوا ما إذا كان أطفالهم مسؤولين بما يكفي للركوب بمفردهم.
“الآباء يعرفون أطفالهم جيداً، وأعتقد أنهم يعرفون مستوى نضج طفلهم ويجب أن يعرفوا ما إذا كانوا يسمحون لهم بالخروج على سكوتر بهذه الطريقة أم لا”، قال. “إذا سمحوا لهم بالخروج، أتمنى أن يكون لدى الآباء أنفسهم النضج للتأكد من أن أطفالهم مجهزون جيداً بجميع متطلبات السلامة”.
وذكر الضحى أن هناك احتياطات سلامة معينة يجب على الأطفال اتخاذها قبل الخروج إلى الشوارع على سكوتراتهم أو دراجاتهم، “كل هذه الأمور مهمة جداً للسلامة قبل تسليم أي شخص مركبة متحركة”.
“لحسن الحظ، رأينا بعض الحوادث في دبي والشارقة حيث فقد شباب صغار حياتهم على هذه الأجهزة. لذا، أعتقد أن العديد من الآباء لا يزالون لا يدركون مدى خطورتها”، علق، مضيفاً أنهم يجب أن يكونوا أكثر وعياً حتى يتمكن الأطفال من الاستمتاع بطريقة مسؤولة.
في العديد من الأحياء، أبلغ السكان عن أطفال يركبون بتهور في وسط الشارع، بدون أي إشراف من بالغين. قالت مريم أ.، إحدى سكان الشارقة، إنها شهدت مجموعة من الأطفال البالغين من العمر 8 و9 سنوات يركبون حول زاوية كانت قد تفوت رؤيتهم تقريباً. وتضيف “لو لم أكن أقود بسرعة منخفضة، لكنت قد اصطدمت بأحد الأطفال”.
وأكملت “لا ضرر في أن يستمتع الأطفال بالطقس وعطلهم، لكن الآباء يجب أن يكونوا معهم ويضمنوا لعبهم في المناطق المخصصة، حتى لا يتحول هذا إلى مأساة”.
في وقت سابق من هذا الشهر، توفي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في حادث سكوتر كهربائي في أم القيوين. كما أفادت خليج تايمز في يونيو أن المراهقين والأطفال الصغار يركبون دراجات وسكوترات كهربائية بتهور على الطرق العامة المزدحمة.
في العديد من أنحاء الإمارات، حذرت السلطات الشرطية من استخدام هذه المركبات على الطرق العامة، وفي بعض الحالات، أحالت الآباء إلى المحاكم. في دبي، أحالت النيابة العامة والدي فتاة تبلغ 13 عاماً بتهمة الإهمال بعد إصابتها أثناء عبور الطريق على سكوترها الكهربائي.