خبراء قانونيون: خفض الأجور في الإمارات مشروط بموافقة "الموارد البشرية"

مع استمرار التوترات الإقليمية الحالية في التأثير على قطاعات تتراوح من الضيافة والفعاليات إلى التجزئة والخدمات اللوجستية، يضطر العديد من أصحاب العمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ قرارات صعبة. وقد عرض البعض رواتب مخفضة بينما وضع آخرون الموظفين في إجازة جزئية غير مدفوعة الأجر، أحيانًا دون الضمانات القانونية المطلوبة، حسبما قال الخبراء.

بموجب قانون العمل الإماراتي، لا يمكن لصاحب العمل فرض تخفيض في الأجر ببساطة. ووفقًا لأسماء صديقي، الشريك الأول في BSA LAW، فإن متطلبات تخفيض الراتب القانوني واضحة: يجب أن يقدم الموظف موافقة كتابية صريحة، ويجب تسجيل التغيير رسميًا لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE).

وأضافت أن أصحاب العمل مطالبون أيضًا بشرح سبب التخفيض ونطاقه ومدته، وتطبيقه بشكل عادل على جميع القوى العاملة.

وردد حسن الحايس، المستشار القانوني في مكتب أمل الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، رأيها، مضيفًا أن أي تغيير في العقد، خاصة الذي يضع الموظف في وضع أسوأ، من غير المرجح أن يكون قانونيًا إذا فُرض من جانب واحد.

“موافقة الموظف أمر أساسي،” قال. “لا يمكن لصاحب العمل إجبار الموظف على توقيع عقد معدل يتضمن شروطًا أقل تفضيلًا. إذا تم فصل موظف لرفضه توقيع عقد معدل براتب أقل، فقد يكون لديه أسباب للطعن في الفصل، وتقديم شكوى، والمطالبة بمستحقات التوظيف بالإضافة إلى تعويض عن الفصل التعسفي.”

أحد أهم إجراءات الحماية في إطار العمل الإماراتي هو نظام حماية الأجور (WPS)، وهو آلية حكومية تضمن دفع الرواتب في الوقت المحدد وبالكامل من خلال التحويلات الإلكترونية. يواجه أصحاب العمل الذين يفوتون مواعيد الدفع غرامات، وتجميدًا لتصاريح العمل الجديدة، وفي بعض الحالات، إجراءات قانونية.

وأشارت صديقي إلى أنه، على عكس ما حدث خلال جائحة كوفيد-19 عندما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين توجيهات محددة تسمح بإجراء تعديلات مؤقتة في ظل ظروف محددة، لم يتم إصدار أي توجيهات رسمية مماثلة استجابة للتوترات الإقليمية الحالية.

“لا يوجد تعليق تلقائي لالتزامات نظام حماية الأجور (WPS) بسبب الأحداث الجيوسياسية، ولا يوجد قرار حالي من مجلس الوزراء أو تعميم من وزارة الموارد البشرية والتوطين يوفر مثل هذا الإعفاء،” أوضحت.

وأقرت بوجود بعض الحالات، على سبيل المثال، حيث أدت العقوبات إلى تعطيل القنوات المصرفية، مما جعل تحويل المدفوعات مستحيلاً بالفعل. لكنها شددت على أن مثل هذه المطالبات سيتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة، وأن التوقع الافتراضي يظل هو دفع الأجور دون انقطاع.

وأشار الحايس إلى أنه، وفقًا للوائح، يجب دفع الرواتب خلال أول 15 يومًا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه كسبها، ما لم ينص عقد العمل على فترة أقصر. وأضاف أن عدم الدفع بعد 30 يومًا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ.

القطاعات الأكثر تضرراً

بالنسبة للعاملين في قطاعات مثل الضيافة والسياحة والفعاليات، والتي تعد من بين الأكثر تضررًا بشكل مباشر من انخفاض أعداد الزوار الإقليميين وإلغاء الحجوزات، بدا الوضع محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص.

وقال الدكتور الحايس إن هذه القطاعات لم تحصل على أي إعفاء تلقائي من التزامات دفع الأجور في الإمارات، لكن قانونًا اتحاديًا صدر عام 2021 قدم بعض التخفيف.

“في الظروف الاستثنائية الطارئة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء، يمكن تطبيق آليات عمل مناسبة لهذه الظروف، مع مراعاة مصالح جميع أطراف علاقة العمل،” قال.

وأضاف صديقي أن هذا يعني أن أصحاب العمل قد يتمكنون من استكشاف تعديلات مؤقتة أو ترتيبات إعادة هيكلة، لكن الموافقة والتوثيق السليم يظلان ضروريين - خاصة في غياب الإعفاءات الخاصة بالقطاعات الصادرة عن الحكومة.

أخبر موظف في قطاع الترفيه، لم يرغب في الكشف عن هويته، صحيفة الخليج تايمز أنه سيواجه تخفيضات في الأجور للأشهر الثلاثة المقبلة.

“لا يمكنني لوم صاحب عملي لأنني أعلم أن أعمالهم قد تضررت بشدة بسبب الاضطرابات،” قال. “لقد وافقنا نحن الموظفين على الحصول على راتب مخفض ونحن ندعو فقط أن تتحسن الأمور بعد الأشهر الثلاثة.”

الرؤية طويلة المدى

بينما يحدد الإطار القانوني الحد الأدنى لحقوق الموظفين، يرى خبراء استراتيجية القوى العاملة أن الشركات الذكية يجب أن تفكر أبعد من مجرد الامتثال.

قال أنيل سينغ، الرئيس التنفيذي للأعمال في المملكة العربية السعودية لدى شركة TASC Outsourcing، إن الجاذبية قصيرة المدى لتخفيضات الأجور تحتاج إلى الموازنة بعناية مقابل التكاليف طويلة الأجل.

“تقدر القوى العاملة اليوم الشفافية والإنصاف والشعور بالهدف المشترك، خاصة خلال فترات عدم اليقين،” قال. “في كثير من الحالات، تستكشف الشركات تدابير بديلة توازن بين إدارة التكاليف والحفاظ على الروح المعنوية، مع إدراك أن الاحتفاظ بالمواهب الماهرة يظل محركًا رئيسيًا للنمو المستقبلي.”

قال سينغ إن TASC كانت تنصح عملاءها باتباع نهج يركز على الأفراد لتحسين التكلفة. وشمل ذلك إعطاء الأولوية للتواصل المفتوح، وتقديم ترتيبات عمل مرنة، والاستثمار في تطوير الموظفين حتى خلال الفترات الصعبة. وأضاف أن العديد من المنظمات كانت أيضًا تعيد تقييم هياكل القوى العاملة لتحسين الكفاءة مع ضمان شعور الموظفين بالدعم والتقدير.

ووصف البيئة الحالية بأنها حافز للتغيير على المدى الطويل. وقال: “لقد سرعت هذه الفترة تحولًا أوسع في كيفية تعامل المنظمات مع استراتيجية القوى العاملة.” وأضاف: “تستخدم العديد من الشركات هذا كفرصة لبناء نماذج تشغيل أكثر مرونة وقدرة على التكيف وجاهزية للمستقبل.”

وأفاد بزيادة اهتمام العملاء بالتخطيط للطوارئ، ونماذج القوى العاملة المرنة، وسياسات العمل عن بعد أو الهجين.