خبراء عالميون يدعون لإنشاء مراكز مكافحة الاحتيال
دعا خبراء الأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم إلى إنشاء مراكز لمكافحة الاحتيال، وأكدوا على أهمية رفع مستوى الوعي، ودعوا إلى مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن الحوادث لمعالجة حوادث الجرائم الإلكترونية المتزايدة.
وفي مؤتمر إنترسك 2025 للشرطة الافتتاحي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، سلط الخبراء الضوء على أنه في حين قد لا يتم القضاء على عمليات الاحتيال أبداً، فإن الجمع بين التدابير الاستباقية واليقظة وتحسين الوعي والإبلاغ يمكن أن يقلل إلى حد كبير من تأثيرها.
وأكدوا على أهمية إنشاء أدوات تحليل بلوكتشين متطورة لتتبع المعاملات وتحديد الأنماط المشبوهة واستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي للرصد التنبؤي.
وقالت "أيلين ياب"، المدير المساعد لقيادة مكافحة الاحتيال في شرطة سنغافورة: "يلعب الابتكار دوراً رئيسياً في قطاع تكنولوجيا مكافحة الاحتيال. ومن بين هذه التطورات استخدام أتمتة العمليات الآلية لتبسيط عملية إرسال أوامر الإنتاج إلى البنك. فبدلاً من إدخال أرقام التقارير يدوياً واحداً تلو الآخر، نقوم الآن بإدخال البيانات في ورقة في برنامج إكسل - عمود واحد للتقرير وآخر لحساب البنك، وبنقرة زر واحدة، يقوم النظام تلقائياً بإنشاء المستند وإرساله إلى البنك.
"أستطيع التصرف ضد عمليات الاحتيال"
وأضاف ياب: "لدينا أيضاً تطبيق جوال يسمى سكان شو (ScanShow)، يمكن للمستخدمين تنزيله. بمجرد تثبيته، يساعد تلقائياً في حظر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة المتعلقة بالاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا حملة وطنية واسعة النطاق تسمى "أستطيع التصرف ضد عمليات الاحتيال".
وأوضح أن الاختصار "ACT" يرمز إلى "إضافة، فحص، إخبار"، وهذا يعني أنهم يشجعون الناس على "إضافة" طبقات إضافية من الأمان، مثل المصادقة متعددة العوامل وإعدادات الخصوصية، و"التحقق" من معلوماتهم مقابل المصادر والمواقع الإلكترونية المشروعة، و"إبلاغ" السلطات المختصة، سواء كانت الخدمات الاجتماعية، أو البنك لتجميد الحسابات، أو الشرطة لتقديم تقرير.
وأضافت "وأخيراً، يعد التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية في معالجة عمليات الاحتيال، لأنها غالباً ما تكون جرائم عابرة للحدود الوطنية. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التعاون عبر الحدود لمكافحة هذه القضايا بشكل فعال".
واتفق خبراء آخرون على أن الجريمة المالية قضية عالمية، حيث تتجاوز الأنشطة غير القانونية الحدود في كثير من الأحيان، وبالتالي فإن الجهات التنظيمية من مختلف الدول بحاجة إلى التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة هذا النوع من الجرائم بشكل فعال.
وقال الدكتور محمد العبدالله، رئيس قسم الجرائم المالية بوزارة الداخلية البحرينية: "على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد عمليات الاحتيال بشكل كبير. ورداً على ذلك، عقدنا اجتماعات عديدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص، بما في ذلك قطاعات البنوك والاتصالات وبورصات العملات المشفرة والمحافظ الرقمية. ومن خلال التعاون الوثيق، حققنا خطوات واسعة في معالجة المشكلة. وفي حين لا يزال من الصعب تتبع هذه الأنشطة بالأدوات الحالية، فأنا على ثقة من أنه من خلال تعاون مختلف الكيانات عبر البلدان، وخاصة الإنتربول، سيصبح من الأسهل تتبع هذه الجرائم وحلها".
وأكد المتخصصون الميدانيون أن اتباع نهج أكثر توحيداً من شأنه أن يقلل من قدرة المجرمين على استغلال التناقضات في الأنظمة بين البلدان.
وقال "نيكولاس ماكنيكولاس"، المدير الأول للتمكين التنظيمي وإنفاذه في هيئة تنظيم الأصول الافتراضية: "أعتقد أن التعاون بشكل عام هو المفتاح، ليس فقط مع الشراكات الخاصة، بل وأيضاً مع المجتمع الدولي. إنه لا يتعلق بالتواصل مع الجهات التنظيمية في الداخل هنا فحسب، بل وأيضاً الجهات التنظيمية على المستوى الدولي، وتبادل المعلومات في ملاحقة الجرائم المالية".