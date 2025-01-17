خبراء عالميون يدعون لإنشاء مراكز مكافحة الاحتيال

وقال الدكتور محمد العبدالله، رئيس قسم الجرائم المالية بوزارة الداخلية البحرينية: "على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد عمليات الاحتيال بشكل كبير. ورداً على ذلك، عقدنا اجتماعات عديدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص، بما في ذلك قطاعات البنوك والاتصالات وبورصات العملات المشفرة والمحافظ الرقمية. ومن خلال التعاون الوثيق، حققنا خطوات واسعة في معالجة المشكلة. وفي حين لا يزال من الصعب تتبع هذه الأنشطة بالأدوات الحالية، فأنا على ثقة من أنه من خلال تعاون مختلف الكيانات عبر البلدان، وخاصة الإنتربول، سيصبح من الأسهل تتبع هذه الجرائم وحلها".